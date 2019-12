Phẫn nộ clip gã chồng túm tóc đánh đập vợ tàn nhẫn ngay đêm Giáng Sinh

Theo đó, đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh người chồng túm lấy tóc, liên tục tát, đá nhiều cú vào đầu, ngực cô vợ, dưới chân cầu thang trong nhà. Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 24/12, đêm Giáng Sinh ở Phú Thọ

Sau khi thoát khỏi trận đánh đập thừa sống thiếu chết, người phụ nữ đáng thương đã đăng toàn bộ clip lên mạng xã hội, cầu cứu cộng đồng mạng. Trên Facebook cá nhân, chị viết: “Hôm nay em sẽ cho cả xã hội biết 13 năm qua em phải sống trong một cuộc sống hôn nhân như thế nào? Hơn cả địa ngục trần gian".





Chị vợ đăng đàn tố cáo hành vi vũ phu của chồng

Với một người có vẻ ngoài thư sinh là một con quỷ đội lốt người, một thằng mà trên đời có biết bao nhiêu cái bất nó có đủ. Đánh vợ con như kẻ thù không tiếc tay, không những thế còn đánh chửi bố mẹ đẻ mình, chửi mẹ vợ, chửi tất không trừ một ai".

Theo chị, không chỉ dở thói vũ phu, người chồng này còn có thói trăng hoa, lên giưỡng với bất kỳ ai, thậm chí là người trong nhà. Đồng thời chị uất ức: "Sao cuộc đời bất công lại để cho những thằng bất nhân bất nghĩa tồn tại thế không biết, mà chỉ dám đánh vợ đánh con mà xã hội không đánh nổi ai. Cũng chỉ vì mong con có 1 gia đình trọn vẹn mà ngậm đắng nuốt cay,..".





Phản hồi trên bài đăng của người phụ nữ, nhiều người này tỏ thái độ phẫn nộ tột độ về ahnfh vi dã man của ông chồng. Đa số không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của chị vợ và khuyên chị nên ly hôn với kẻ vũ phu này.

Trao đổi về vụ viêc, lãnh đạo địa phương tại TX Phú Thọ cho hay khi cơ quan chức năng can thiệp thì cặp vợ chồng này từ chối và cho biết đây là chuyện nội bộ gia đình. Những vụ chồng bạo lực với vợ không còn là đề tài mới, mà xảy ra hằng ngày, hằng giờ và ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S của Việt Nam.

Còn nhớ vào sáng ngày 27/8 vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ bế con nhỏ liên tục bị người đàn ông đấm đá, ném đồ vật vào người.

Sau đó, vụ việc sáng tỏ, danh tính gã chồng là Nguyễn Xuân Vinh, là một võ sư và người phải hứng chịu những trận đòn trên là người vợ mới sinh con được 2 tháng. Cả hai đều trú tại Hà Nội. Vụ việc chỉ xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, thế nhưng hành động của anh ta thật đáng bị lên án.