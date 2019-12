Phẫn nộ clip người đàn ông ăn mặc lịch sự, ra tay đánh phụ nữ giữa chợ đông người

Đoạn clip được ghi lại tại chợ Nam Hải (phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, đã ra tay đánh một phụ nữ ngay giữa chợ.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay ngày 17/12, tại chợ Nam Hải (phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng ). Cụ thể, vào thời điểm trên, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe bán tải, trong dáng vẻ lịch sự, sơ mi, quần âu tiến lại một người phụ nữ đang đứng trong chợ. Giữa hai người xảy ra lời qua tiếng lại rồi bất ngờ, anh ta giang tay tát tới tấp vào mặt người phụ nữ. Thấy vậy, những người đứng gần đó chạy tới can ngăn, nhưng không nổi. Lúc này, từ trong nhà, một người đàn ông lao ra đánh người đàn ông đi xe bán tải.





Clip ghi lại vụ việc

Sự việc được camera an ninh ghi lại và cũng được chia sẻ trên trang mạng xã hội , gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Hiện, lãnh đạo UBND phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng đã xác nhận vụ việc trên. Phía đơn vị Công an phường đã vào cuộc điều tra, mời những người có liên quan đến trụ sở về làm việc. Nhiều người chứng kiến cho rằng, giữa hai người này có xảy ra mâu thuẫn từ trước và họ cũng có quen biết nhau.





Tương tự, vào ngày 14/12 vừa qua tại Trung tâm thương mại Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng xảy ra vụ nam bảo vệ bạo hành người phụ nữ. Theo như clip ghi lại, người đàn ông cởi trần có hành vi hành hung một người phụ nữ. Vừa đá đấm, người này vừa chửi bới người phụ nữ bằng những lời lẽ thô tục. Thời điểm đó, chứng kiến sự việc còn có nhân viên bảo vệ trung tuổi và một vài người khác, tuy nhiên không ai can ngăn được.

Ngay lập tức Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc. Anh ta tên là Hiếu, sinh năm 1986, quê ở Nam Định và được thuê làm bảo vệ tại Trung tâm thương mại Artemis. Hiếu khai nhận hành vi côn đồ của mình và từng có tiền án. Về phía nạn nhân, người phụ nữ bị đánh cho rằng trong lúc gửi xe tại trung tâm, nam bảo vệ đã có những lời lẽ thô thiển, thể hiện sự bất lịch sự với khách hàng. Sau đó hai bên xảy ra đôi co và người đàn ông đã lao tới đánh túi bụi vào nạn nhân.







Clip gã bảo vệ hành hung phụ nữ như luyện boxing tại trung tâm thương mại Hà Nội - VTC News

Tuy đúng sai chưa ai xác định, nhưng hành động đánh người, nhất là với phụ nữ khiến cư dân mạng xem clip không khỏi phẫn nộ.