Phẫn nộ clip người phụ nữ đi xe máy tông trúng cháu bé vẫn thản nhiên lướt ga, không một lời xin lỗi

Theo như đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội , một người phụ nữ điều khiển xe máy với tốc độ nhanh, vô tình tông trúng cháu bé đang ở bên kia đường chạy sang. Cú tông khá mạnh khiến em ngã vật xuống đường và bất tỉnh, trong khi người phụ nữ chỉ quay đầu lại nhìn rồi thản nhiên lướt ga đi tiếp. Được biết, việc xảy ra ở Biên Hòa, Đồng Nai cách đây không lâu.





Your browser does not support HTML5 video.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân xung quanh bế đi Bệnh viện cấp cứu . Xem xong đoạn clip, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước thái độ bàng quan của cô gái trên. Một tài khoản facebook bình luận: "Đoạn đường làng thế này luôn phải chú ý đi chậm vì có thể trẻ con nô nghịch gần đường hoặc có cả chó mèo của người dân nữa. Bạn này phóng nhanh, tông vào cháu bé lại còn bỏ chạy. Chỉ mong cháu bé không sao thôi".

Tương tự, vào năm 2018 trên mạng xã hội cũng lan truyền clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông trúng hai người phụ nữ đi xe máy lưu thông cùng chiều. Cú va chạm xảy ra khiến cả hai ngã xuống đường. Sau khi gây nạn, tài xế ô tô đã lập tức phóng xe bỏ chạy, toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại. Vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn ở địa bàn Hà Giang