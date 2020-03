Phẫn nộ con gái bất hiếu ngược đãi, đánh đập mẹ đẻ trong lúc tắm rửa ở An Giang

Liên quan đến vụ bà cụ bị con gái bạo hành dã man, ngày 31/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thông tin: Đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi ngược đãi cha mẹ đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn). Nạn nhân trong vụ việc này là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm rửa cho mẹ vừa chửi mắng. Không những vậy, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt khiến cụ Lan khóc không thành tiếng, van xin con gái. Bà Mai còn có thái độ bất hiếu khi liên tục chủi rủa nói với mẹ đẻ là “chết sớm đi”. Bà Mai còn hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ đẻ nếu bà cứ khóc.

Hình ảnh bà Mai bạo hành mẹ được cắt từ đoạn video ra

Sau khi đoạn clip này được tung lên mạng xã hội đã gây bất bình trong cộng đồng. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, cần xử lý nghiêm đối với kẻ bạo hành hành cha mẹ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an huyện Tri Tôn.

Theo điều tra bước đầu, bà Mai sống bàng nghề buôn bán (mở tiệm cà phê nhỏ ở địa phương). Bà Mai là con thứ 4 trong gia đình 6 anh em. Ngày 12/2 vừa qua, gia đình đã tổ chức lễ án táng cho cụ bà Nguyễn Thị Lan. Dẫu vậy, cơ quan điều tra vẫn quyết liệt điều tra hành vi bạo hành cha mẹ của bà Mai.

Về vụ bạo hành này, lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn cho biết: “Chúng tôi đang phân công điều tra viên làm rõ việc này để xử lý theo quy định. Bước đầu, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc thì bà Mai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm xem người này có ngược đãi với mẹ ruột của mình những lần trước nữa hay không để làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự".

Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ bạo hành này

Cách đây không lâu, dư luận không khỏi phẫn nộ khi chứng kiến cặp vợ chồng bạo hành mẹ 88 tuổi ở Tiền Giang. Cụ thể, ngày 25/2, trên mạng xuất hiện một đoạn clip dài 2p30s do camera an ninh ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị con dâu dùng dây đánh đập liên tục vào người. Thời điểm trên, có sự chứng kiến của một người đàn ông và một bé gái nhưng không có sự can ngăn. Sau đó, người đàn ông còn cầm roi đánh trước khi bế cụ bà ra nhà sau.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra, xác định sự việc xảy ra tại nhà ông Tuấn và bà Loan. Người bị bạo hành là bà V.T.D. (88 tuổi), mẹ ruột ông Tuấn. Bước đầu, nguyên nhân được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng ông Tuấn nên dẫn đến vụ bạo hành. Hiện tại, bà D. đã được người con gái ruột rước về nhà ở và chăm sóc. Bà D. có 3 người con, gồm ông Tuấn và 2 người con gái.

Video vợ chồng bạo hành mẹ già gây phẫn nộ dư luận

