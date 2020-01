Phẫn nộ gã hàng xóm thú tính, rủ bé gái 7 tuổi vào rừng xem bẫy thú rồi hiếp dâm nạn nhân

Ngày 19/1, báo Người Lao Động thông tin, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lương Văn Dậu (SN 1993, trú xóm Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thông tin ban đầu từ kết quả điều tra cho thấy, vào chiều ngày 15/1, Dậu có dẫn theo con gái ruột của mình cùng một bé gái hàng xóm mới 7 tuổi vào rừng keo để thăm bẫy thú. Tuy nhiên, đi được nửa đường, con gái Dậu kêu mệt nên đã quay trở về trước, chỉ còn lại Dậu với bé gái hàng xóm.



Ảnh minh họa.

Tiếp đến, Dậu không quay về mà đưa bé gái đi sâu vào trong rừng. Theo tin tức từ Báo Giao Thông, trong lúc cùng bé gái hàng xóm ở giữa rừng keo, thấy không có ai xung quanh nên Dậu nảy sinh thú tính rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Sau đó, gã đàn ông biến thái còn dặn cô bé tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.



Tuy nhiên, sau khi bé gái về nhà, mẹ cháu đã phát hiện con có nhiều biểu hiện bất thường nên nghi ngờ có chuyện lạ xảy ra. Đến khi gặng hỏi, bé gái vô tư kể hết lại chuyện trước đó xảy ra trong rừng keo. Quá tức giận và đau lòng, người nhà đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Your browser does not support HTML5 video.

Bản án 16 năm tù giam cho kẻ hiếp dâm bé gái