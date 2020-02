Khởi tố gã nhân viên khách sạn dâm ô nhiều bé ở công viên tại TP Hồ Chí Minh

Qua trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện có ít nhất 5 bé gái bị đối tượng Nguyễn Hữu Trí (nhân viên khách sạn) dâm ô tại công viên.

Trong ngày 12/2, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trí (SN 1978, ngụ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em theo quy định Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, hồi Tết Nguyên đán 2020, nhiều gia đình sống ở phường Linh Đông (quận Thủ Đức) đến Công an phường Linh Trung trình báo việc con em mình bị đối tượng Nguyễn Hữu Trí vì thực hiện hành vi dâm ô ở khu vực công viên gần khách sạn nơi đối tượng làm việc.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng sức khỏe , tâm sinh lý của trẻ em và gây hoang mang dư luận, Công an phường Linh Lang đã trình báo lên Công an quận Thủ Đức để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành với các cháu bé có độ tuổi từ 8 – 14 cùng người giám hộ đến trụ sở lấy lời khai. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực mà các phụ huynh trình báo. Từ hình ảnh camera, Công an phát hiện có ít nhất 5 cháu bé là nạn nhân bị Trí dâm ô.

Công an quận Thủ Đức triệu tập đối tượng Trí đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Trí đã khai nhận hành vi dâm ô trẻ em của mình. Cũng theo điều tra , Trí là nhân viên hợp đồng của một khách sạn nằm trên địa bàn Linh Trung. Trí mới làm việc ở đây chưa được bao lâu.

Hiện, Công an quận Thủ Đức vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ nhiều chi tiết khác trong đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé gái bị dâm ô trong thang máy: Cư dân bức xúc, ban quản lý thờ ơ?

Xem thêm: Thông tin mới nhất vụ nhân viên trung tâm xã hội dâm ô: Bị can bị truy tố khung phạt 3 – 7 năm tù

Nga Đỗ (t/h)