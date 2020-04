Phẫn nộ gã trai hiếp dâm cháu ngoại của người có công cưu mang

Liên quan đến vụ hiếp dâm Trẻ em , ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Út – Chủ tich UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Minh (30 tuổi; tạm trú xã Rạch Chèo) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 4/4, ông H.V.C. (trú tại xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân) có tổ chức ăn nhậu tại nhà. Trong đó có đối tượng Lê Văn Minh tham gia. Tại nhà ông C. còn có cháu ngoại ông là H.T.M. (12 tuổi).

Sau cuộc nhậu, tất cả mọi người tản về phòng đi ngủ. Đến khoảng 1h30 ngày 5/4, bà N.T.B. (vợ ông C.) nghe trong phòng cháu ngoại có tiếng động lạ nên sang kiểm tra thì phát hiện Minh đang thực hiện hành vi đồi bại với bé M..

Ngay lập tức, bà B. hô hoán mọi người rồi cùng khống chế đưa Minh lên trụ sở Công an xã trình báo vụ việc. Tiếp nhận trình báo, Công an đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, Minh đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Ảnh minh họa

Theo Chủ tịch xã Rạch Chèo, đối tượng Minh đến địa phương đi ghe biển thuê từ năm 2016. Sau đó, Minh được vợ chồng ông C. bảo lãnh và cưu mang khi đối tượng bị trục xuất khỏi địa phương vì hết thời gian lưu trú. Không ai có thể ngờ được, Minh lại giở trò đồi bại với chính cháu ngoại người có công cưu mang mình.

Trước đó, ngày 10/4, Công an tỉnh Trà Vinh cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Đẹt (53 tuổi; ngụ huyện Càng Long) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đẹt sống bằng nghề làm thuê và là người nghiện rượu.

Vào tối ngày 10/3, không thấy con gái (12 tuổi) nên chị S.Đ. đi tìm. Lúc đến nhà Đẹt thì thấy con gái. Chị Đ. phát hiện Đẹt cùng con gái mình nằm trên giường. Thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ nên chị Đ. trình báo Công an. Công an tỉnh Trà Vinh mời Đẹt lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đẹt thừa nhận đã hiếp dâm con gái chị Đ. Ngoài ra, vào khoảng tháng 2 vừa qua, Đẹt cũng thực hiện hành vi tương tự với nạn nhân. Mặc dù bé gái đã kháng cự quyết liệt nhưng Đẹt vẫn cố xâm hại nạn nhân. Trước khi xâm hại con chị Đ., Đẹt có uống nhiều rượu nên cho rằng do say mới thực hiện hành vi phạm tội.

Bắt đối tượng nghiện, hiếp dâm bé gái 13 tuổi