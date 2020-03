Phẫn nộ hành động nhổ nước bọt vào mặt nhân viên của nữ khách hàng giữa dịch COVID-19

Tính đến đầu giờ sáng ngày 4/3, COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù tại Trung Quốc, Hong Kong dịch bệnh đang dần được kiểm soát nhưng không có điều gì chắc chắn rằng bệnh dịch sẽ không tái bùng phát. Chính vì thế việc phòng bệnh đang được các nước này đẩy mạnh.

Thế nhưng, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người bất chấp cảnh báo, không chịu đeo khẩu trang, thậm chí còn cố tình nhổ nước bọt vào nắm tay cầm cửa ra vào, nhổ bọt vào hàng hóa trong siêu thị… và gần đây nhất là trường hợp khách hàng nhổ bọt vào mặt nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Đoạn clip ghi cảnh nữ khách hàng nhổ nước bọt vào mặt nhân viên gây phẫn nộ

Cách đây vài ngày, cư dân mạng Hong Kong phẫn nộ khi một đoạn clip quay cảnh người phụ nữ trung niên nhổ nước bọt vào mặt nhân viên bán hàng ngay giữa dịch COVID-19. Theo báo chí Hong Kong, hành động vô văn hóa và xem thường mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này xảy ra vào khoảng 20h ngày 28/2 (theo giờ địa phương) tại một cửa hàng bán lẻ ở thành phố Thượng Thủy, HongKong.

Trong đoạn clip, một người phụ nữ trung tuổi mặc áo hồng đeo kính, đeo khẩu trang đang tìm kiếm sản phẩm ở quầy bán dầu gội đầu. Dường như không biết rõ về các sản phẩm trong quầy này nên người phụ nữ đã yêu cầu nhân viên tới tư vấn.

Khi nữ nhân viên đang nhiệt tình tư vấn về ưu điểm, công dụng, thương hiệu của từng sản phẩm thì đột nhiên người phụ nữ kéo khẩu trang xuống, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên. Lúc đầu, nữ nhân viên không chú ý và miệt mài tư vấn. Nhưng khi liếc mắt nhìn vào camera mới thấy người phụ nữ này nhổ nước bọt nên ngay lập tức nhảy sang 1 bên để né.

Nhiều cư dân mạng Hong Kong cho rằng nên báo cảnh sát xử lý trường hợp này

Sau đó, đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội ở Hong Kong và gây ra làn sóng phẫn nộ cực độ. Một số người nói rằng, người phụ nữ này bị thần kinh: “Đang dịch COVID-19, virus lây lan nhanh chóng, tại sao lại có thể tạo ra hành động kinh tởm như vậy”.

Người khác thì cho rằng: “Nhổ nước bọt bây giờ khác nào vũ khí sinh học không? Hành vi này cần báo cảnh sát ngay. Cô ta nên bị trừng phạt thích đáng cho hành vi thiếu văn hóa này…”.

Nga Đỗ (t/h)