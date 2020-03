Phẫn nộ lý do bảo vệ chợ Đông Hà đánh nữ tiểu thương đến nhập viện

Hình ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ đã có hành vi bạo lực, nắm tóc, giằng co với một người phụ nữ ngay giữa chợ. Khi 2 người này xô xát, có 2 nhân viên bảo vệ khác cũng lao vào ngăn cảnh. Rất nhiều tiểu thương cùng người đi chợ chứng khiến sự việc thời điểm cũng cố gắng can ngăn nhưng khi người phụ nữ ngã xuống đất, người bảo vệ vẫn cố tình đạp lên người.

Sự việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Chưa rõ đúng sai ra sao nhưng đa số cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bức xúc vì cách hành xử và thái độ hung hãn của nhân viên bảo vệ trong clip.

Theo ông Phụ, thời điểm trên, Đội trật tự của Ban Quản lý chợ đang làm nhiệm vụ kiểm tra thì phát hiện tiểu thương tên Mai ngồi bán không đúng nơi quy định nên đã nhắc nhở. Bà Mai được bố trí ngồi bán tại 1 quầy hải sản nhưng lại tự ý ra khu vực khác bán. Lúc này 1 nhân viên thuộc đội trật tự tên Hà đã xô xát với bà Mai.

Về hướng giải quyết sự việc, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Hà cho hay, anh Hà còn trẻ tuổi, mới vào làm được 2 tháng, chưa có kinh nghiệm nên mới xảy ra xô xát trong quá trình nhắc nhở bà con chấp hành cho đúng nội quy.

"Giờ đơn vị cũng đưa chị kia vào bệnh viện để xem chị đó đau như thế nào. Việc này có cái sai nên đơn vị sẽ xử lý kiểm điểm, kỷ luật anh đó, trước mắt Ban Quản lý giải quyết hậu quả đã”, báo VOV dẫn lời ông Trương Đức Phụ.

Được biết, hiện Công an TP Đông Hà đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.