Phẫn nộ mẹ già bị con trai say xỉn vác ghế đập vào đầu, con trai còn lại quay clip nói cười hả hê

Người con trai thường xuyên say xỉn bị mẹ nhắc nhở nên quá ức chế đã vác ghế đuổi đánh mẹ. Trong khi đó, người con trai khác chỉ biết quay clip và có thái độ hả hê.

Con trai say xỉn vác ghế đập vào đầu mẹ già

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông dùng ghế gỗ dài, đập mạnh vào đầu một bà già. Trong clip, một người phụ nữ lớn tuổi nói người đàn ông này đang say rượu.





Bất ngờ hơn là người quay clip không can ngăn hành vi bạo lực mà còn buông lời thể hiện sự hả hê, kích động người đàn ông đánh chết bà già. Về phía nạn nhân, cú đánh quá mạnh khiến bà nằm gục, bất động.

Hình ảnh người đàn ông được cho là vác ghế đánh mẹ. Ảnh cắt từ clip



Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nghi vấn 2 người xuất hiện trong video là mẹ con, đang tiếp tục điều tra.



Ngày 26/4, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết công an xã đang triệu tập và lấy lời khai 2 mẹ con anh Trần Văn Tam (khoảng 40 tuổi) và bà H.T.X. (hơn 60 tuổi) để làm rõ việc anh này hành hung mẹ.

Người mẹ đau đớn bất tỉnh



Qua xác minh của chính quyền địa phương, anh Tam chính là người say xỉn vác ghế đập vào đầu mẹ mình như trong clip ghi lại.



Theo một lãnh đạo xã Tân Hợp cho biết, Tam là người thường xuyên uống rượu chè, lười lao động, bà X. có nhắc nhở thì bị con trai đánh. Cũng theo vị lãnh đạo này, người quay video vụ việc cũng chính là một người con trai khác của bà X.

Hiện công an vẫn đang lấy lời khai của hai mẹ con để tiếp tục làm rõ vụ việc.

