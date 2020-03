Phẫn nộ người đàn ông đánh dã man con riêng của vợ rồi ném ra đường chờ chết

Mới đây tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa xảy ra một vụ bạo hành Trẻ em gây rúng động mạng xã hội . Một người đàn ông tại huyện Chương Hóa, Đài Loan ( Trung Quốc ) đã đánh dã man con riêng của vợ rồi ném cháu ra đường chờ chết. Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, rất nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ, bức xúc trước hành vi của người đàn ông này.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm gây ra vụ án dã man là một người đàn ông họ Trần (34 tuổi). Trần là con trai cả trong gia đình 3 anh em, cha mẹ mất sớm, hai người em đi lập gia đình ở xa. Trần ở lại quê kết hôn với cô gái họ Tạ, người này có 3 đứa con nhỏ với chồng trước. Hàng xóm cho hay Trần không có việc làm ổn định, Tạ không đi làm nên cả gia đình thu nhập rất bấp bệnh. Một nhân chứng cho biết: "Ba đứa trẻ rất đáng yêu, anh cả 6 tuổi, em gái 5 tuổi và cậu em út xấu số chỉ mới 4 tuổi, chúng hay chơi ở công viên gần đây".

Trần và Tạ kết hôn vào tháng 2/2020, ban đầu hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng xóm cho hay họ thường nghe thấy tiếng cặp đôi cãi cọ và tiếng khóc lóc của trẻ con. Những đứa trẻ thường bị bỏ đói, còn người mẹ thì hay bỏ nhà đi.

Cuối tuần trước, căn nhà nhỏ đột nhiên im lặng lạ thường, hàng xóm những tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng không ngờ, một sự việc đau lòng đã xảy ra. Trần đã ra tay đánh dã man một trong 3 người con của Tạ, đánh dã man đến mức cậu bé đã ngất đi. Không chỉ vậy, Trần còn ném cháu bé chỉ mới 4 tuổi ra đường trong đêm giá lạnh. Về phần Tạ, do quá hoảng sợ nên cô không dám phản kháng, chỉ dám đợi đến khi Trần bỏ đi mới chạy ra ngoài bế con về phòng và báo tin cho cơ quan công an cũng như gọi xe cấp cứu. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng đến nơi, cháu bé đã tử vong thương tâm.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án, còn gã ác nhân họ Trần đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi "Cố ý giết người ".

Chi Nguyễn (t/h)