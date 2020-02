Phẫn nộ ông nội U80 nhiều lần hiếp dâm con riêng của con dâu ở Cần Thơ

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Mới đây, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử theo quy định đối với Nguyễn Văn Dệ (SN 1942, ngụ tại khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng điều tra, cháu L.T.T. (SN 2013) là con riêng của chị Nguyễn Thị S.. Chị S. và chồng trước ly hôn do nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, tòa quyết chị S. được quyền nuôi con

Đến năm 2018, chị S. đi bước nữa, kết hôn với anh Nguyễn Hữu D. (con trai đối tượng Nguyễn Văn Dệ). Sau đó vợ chồng chị S. và cả con riêng là cháu T. dọn về ở chung nhà với ông Dệ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến ngày 4/10/2019, lợi dụng sự ngây thơ của cháu T., đối tượng Dệ đã nhiều lần dụ dỗ cháu bé bằng bánh kẹo, tiền để thực hiện hành vi đồi bại. Tổng cộng, đối tượng Dệ đã giao cấu 3 lần với nạn nhân tại chính nhà của Dệ.

Ảnh minh họa



Đến tháng 10/2019 sự việc vỡ lở, chị S. đến Công an phường Châu Văn Liêm tố giác việc Nguyễn Văn Dệ nhiều lần xâm hại tình dục con gái mình.

Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng Dệ lên làm việc. Đồng thời đưa cháu T. đi giám định theo đúng quy định của Pháp luật



Trước đó, ngày 24/5/2019, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi) về tội Giao cấu với người đủ từ 13 đến 16 tuổi" và em ruột là Hồ Văn Đil (28 tuổi) ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng này đã nhiều lần dụ dỗ xâm hại cháu gái. Đil khai lợi dụng lúc vắng người nên dụ dỗ, hiếp dâm E. (15 tuổi, cháu ruột). Ngoài ra, đối tượng Hùng còn thừa nhận, từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018, nhiều lần giao cấu với nạn nhân. Mỗi lần như vậy, Hùng cho nạn nhân từ 50 đến 100 nghìn đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 8 năm tù và bị cáo Đil 18 năm tù.

Nga Đỗ (t/h)