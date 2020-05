Phẫn nộ “yêu râu xanh” rủ bé gái chơi suối rồi kéo vào bụi cỏ giở trò đồi bại

Hồi tháng 2/2020, chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi) là mẹ của bé T.T.T.L. (13 tuổi) đưa con gái đến trụ sở Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) tố cáo đối tượng Nguyễn Công Trạng (21 tuổi, người cùng xóm) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.,

Theo lời chị D., trưa ngày 7/2, bé L. đang ở nhà thì Nguyễn Công Trạng đến rủ đi chơi suối Tò Te (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân). Khi đến khu vực suối này, Trạng ép bé L. uống rượu. Khi rượu ngấm, bé L. cảm thấy mệt và đau đầu nên đòi về nhà.

Do không biết đường nên L. đi lạc và được người dân dẫn đến trụ sở xã để nhờ giúp đỡ, liên lạc với gia đình đến đón về. Khoảng 18h cùng ngày, gia đình đến đón bé L..

Chị D. khai báo về việc con gái bị Trạng giở trò đồi bại

Khi mẹ đến đón, L. vẫn còn trong tình trạng say rượu quần mặc trái, người mệt lả. Chị D. gặng hỏi thì L. cho biết đã bị Trạng hiếp dâm. Quá bức xúc, chị D. đưa con đến Công an tố cáo Trạng.

Theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, bé L. đòi nghỉ học, tâm trí bấn loạn nên gia đình luôn phải thay phiên nhau ở cạnh, động viên. Bé L. còn nói với mẹ, Trạng là người đánh và đè L. xuống bụi cỏ để hiếp dâm.

Ngay sau khi có kết quả giám định, Công an huyện Đồng Xuân mời Trạng lên trụ sở làm việc. Bước đầu, đối tượng này đã khai nhận mình có hành vi giao cấu với bé L.. Tuy nhiên, Trạng cho rằng, sự việc trên xảy ra là do bé L. tự nguyện chứ không phải do hắn ép buộc.