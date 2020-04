Phẫn nộ “yêu râu xanh” U70 giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi bị tàn tật

Liên quan đến vụ bé gái khuyết tật nghi bị giở trò đồi bại, ngày 22/4, thượng tá Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Công an xã Tân Lâm (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với ông Dương Công Phác (SN 1952, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) để lấy lời khai về nghi án giao cấu với Trẻ em

Sáng ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho xác nhận, một bé gái 9 tuổi bị tàn tật ở địa phương vừa bị một người đàn ông 68 tuổi xâm hại tình dục. Cũng theo ông Ninh, tối ngày 22/4, ông và cơ quan điều tra đã ký bàn giao đối tượng Phác cho Cồng an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra.

Theo hatinh24h, khoảng 14h ngày 21/4, cháu (SN 2011, người tàn tật) ở cùng bà nội tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đi sang hàng xóm chơi. Sau đó, cháu T. bị ông Dương Công Phác dắt sang nhà ông Dương An (89 tuổi) khiếm thính và khiếm thị, sống một mình ở cùng thôn.

Sau khi phát hiện ông Phác dẫn cháu T. sang nhà cụ ông Dương An với nhiều biểu hiện nghi vấn, người dân trong thôn đã đến nhà bà Lê Thị Bảo (65 tuổi, bà nội cháu T.) thông báo và bảo bà Bảo sang xem xét.

Cháu T. và bà nội

Bà Bảo chia sẻ, sau khi nhận được thông tin từ người dân, bà vô cùng hoảng hốt liền chạy sang nhà ông Dương An tìm hiểu sự việc. Lúc này, bà kinh hãi khi phát hiện cháu giá đang bị ông Phác giở trò đồi bại trên giường của cụ ông Dương An.

Mặc dù sự việc xảy ra tay nhà cụ ông Dương An nhưng người này không hề biết vì bị khiếm thị và khiếm thính. Sau khi mọi người sang thông tin sự việc thì cụ ông Dương An mới vỡ lẽ.

Về phần cháu T., khi thấy bà xuất hiện ở nhà cụ ông Dương An thì òa khóc. Ông Phác thấy vậy vội buông cháu T. ra. Quá sợ hãi, cháu T. chạy lại ôm bà.

Bà Bảo cho biết, sau đó đã cùng cháu nhanh chóng chạy thoát khỏi nhà cụ An, đồng thời báo sự việc cho bà Võ Thị Lộc (64 tuổi, trưởng thôn) biết.

Bà Lộc cho biết, sau khi nhận được tin báo của bà Bảo thì nhanh cóng cùng cán bộ thôn và nhân dân đến nhà ông An. Tại đây, phát nhiện ông Phác có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đưa cháu T. đến trạm y tế xã Thạch Hương để kiểm tra sức khỏe . Đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện.

Nói về sự việc trên, anh Nguyễn V.A. (37 tuổi, bố cháu T.) cho biết, tuy thương con nhưng vụ việc này cần đưa ra phát luật xử lý nghiêm.

Về đối tượng Phác, chủ tịch UBND xã cho biết: Ông Phác là người khiếm thị nhưng vẫn tự đi lại được, đầu óc tỉnh táo.

“Chúng tôi cũng đang nghi ngờ ông này không phải khiếm thị hoàn toàn mà có thể vẫn nhìn được chút ít vì mù gì mà đi lại bình thường và lại làm được những việc đó. Thật sự nhìn thấy hoàn cảnh của cháu T., tôi cũng rơi nước mắt. Sự việc cần phải làm sáng tỏ và rất đáng lên án”, ông Ninh thông tin.

