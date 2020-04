Phẫn uất vì mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tự vào bụng khiến một đoạn ruột bị đứt rời

Theo thông tin từ phía Bệnh viện 115 Nghệ An, tối ngày 6/4, Bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân 49 tuổi (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) trong tình trạng bị thương nặng ở vùng bụng. Kèm theo đó là một đoạn ruột bị đứt được gói trong túi nilon.



Ekip trực ca tối nhanh chóng đưa bệnh nhân vào cấp cứu, tiến hành khử trùng. Theo các bác sĩ điều trị, bệnh nhân bị một vật nhọn sắc đâm nhiều nhát vào đoạn ruột khiến nó bị đứt lìa khỏi nội tạng.

Qua khai thác từ phía gia đình bệnh nhân thì được biết, do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào bụng mình. Do sự việc xảy ra bất ngờ nên gia đình không kịp can ngăn.