Phản ứng của phụ huynh và học sinh trước thông tin Hà Nội bỏ một môn thi vào lớp 10.

Chiều 17/4, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020- 2021. Theo đó, môn thi thứ 4 sẽ bị hủy bỏ, học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chỉ thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh khối lớp 9 nói riêng và các cấp học khác nói chung gặp phải nhiều khó khăn trong việc học và ôn tập thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội việc tổ chức ôn thi môn thứ 4 sẽ gây nhiều khó khăn, áp lực cho học sinh và các trường. Môn thi này cũng chưa được lựa chọn và công bố, khiến học sinh và giáo viên chưa có kế hoạch ôn tập hợp lý. Do đó, Sở đã tham mưu cho UBND TP chỉ tổ chức thi 3 môn thay vì 4 môn như dự kiến.

Ngoài số lượng môn thi, nội dung đề thi của 3 môn này cũng "giảm tải", bám sát nội dung theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 mà Bộ GD&ĐT đã ban hành trước đó.

Quyết định của UBND TP Hà Nội này đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của các trường trung học cơ sở, học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

"Khi có quyết định là thi 3 môn thôi, môn thi thứ 4 thì không thi thì mọi người thấy nhẹ nhõm hơn, từ các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các con học sinh. Tôi thì nghĩ đây là quyết định đúng đắn", một phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội nói.

Nhiều học sinh không giấu nổi niềm vui khi biết được giảm một môn thi, các em cho biết việc học qua truyền hình, qua video bài giảng, học online qua mạng Internet rất khó tiếp thu bài so với hình thức học truyền thống. Thông tin không phải thi môn thứ 4 đã khiến các em vơi bớt áp lực trong việc học và ôn tập.

Không chỉ học sinh, các phụ huynh cũng có chung suy nghĩ này.

"Dù sao trong thời buổi như này, học online cũng rất thiệt thòi cho các con, giảm tải được một môn thì các con cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Như thế thì con cũng có thời gian tập trung vào để ôn thi 3 môn và sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều" một phụ huynh ở quận Đống Đa chia sẻ.

Kiều Đỗ (t/h)