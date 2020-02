Phao tin sai sự thật về dịch virus corona, hàng loạt facebooker bị Công an triệu tập, xử lý

Công an nhiều tỉnh, thành phố đã triệu tập, xử lý các đối tượng phao tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook về tình hình dịch virus corona tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 31/1, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh ) đã tiến hành xử phạt 2 đối tượng Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, ở huyện Tiên Du) và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, tạm trú ở TP Bắc Ninh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona nhằm câu view, câu like trên mạng xã hội facebook.

Theo điều tra, đêm 30/1, đối tượng Hoàng tung tin tại Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc sinh sống, làm việc và một số vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay lại Việt Nam, mang mầm virus corona. Hoàng cũng đăng tải kèm hình ảnh bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bài đăng thu hút 600 like, bình luận, chia sẻ.

Hoàng và Mai tại cơ quan điều tra

Còn đối tượng Mai có hành vi sao chép nội dung của Hoàng về đăng tải lại trên facebook của mình nhằm thu hút sự chú ý nhằm mục đích bán hàng online.

Đến ngày 2/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử phạt đối tượng Nguyễn Quý Trọng (30 tuổi, trú tại Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch virus corona. Cụ thể, trong ngày 31/1, Trọng đăng tải lên facebook cá nhân cho biết, tại một bệnh viện đa khoa của huyện Thạch Thất có bệnh nhân dương tính với virus corona.

Bài đăng thu hút nhiều like, chia sẻ, bình luận. Bài đăng này còn khiến người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất và các khu vực lân cận vô cùng hoang mang. Ngay hôm sau (ngày 1/2), Trọng bị triệu tập lên trụ sở Công an làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cũng trong ngày 2/2, Công an huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã triệu tập V.A.T. (25 tuổi, trú ở xã Sín Chèng) để xử lý về hành vi tung tin đồn sai sự thật liên quan đến dịch virus corona.

Ngày 28/1, Công an huyện tiếp nhận thông tin bài đăng từ tài khoản Tsis Nkag Siab với nội dung: “Tuyên bố với anh em đừng ra hội Pha Long nữa có 3 người chết do bệnh từ Trung Quốc sang". Nội dung này gây hoang mang dư luận.

Công an mời T. lên làm việc, tại đây đối tượng thừa nhận khi đi lễ hội Pha Long nghe người dân nói về việc có 3 người chết vì virus corona và do nhận thức Pháp luật chưa đầy đủ nên đã viết nội dung trên đăng lên mạng xã hội.

Đến sáng 3/2, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ (thuộc Công an tỉnh) đã triệu tập và đang làm việc với 2 cá nhân có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân tung tin sai sự thật về dịch virus corona gây bệnh viêm phổi cấp. Hai cá nhân này là ông L.Q.H và bà N.T.H, đều trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 31/1, ông H. đăng tải nội dung: “Gia Nghĩa có một người nhiễm Corona rồi nha. Phường Nghĩa Tân luôn. Người này là thông dịch viên cho Trung Quốc làm việc dưới Sài Gòn về nhà ăn tết. Bị trước tết, hiện đã cách ly. Chắc mai lên báo đó. Khả năng đã lây cho nhiều người. Sợ quá”.

Cùng ngày, bà H. cũng đăng tin lên facebook: “Bệnh viện Đắk Nông đã cách ly một người nghi nhiễm virus Corona. Các bạn Đắk Nông chia sẻ nhau để cùng nhau phòng chống dịch nhé”.

Tại buổi làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 10 triệu đồng theo quy định tại điều 64, nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Nga Đỗ