Pháp rơi vào khủng hoảng y tế khi ghi nhận hơn 8.600 ca nhiễm mới, 499 ca tử vong trong 24 giờ

Số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp đã vượt qua Trung Quốc, vượt mốc 3.500, tăng lên 499 ca chỉ trong 24 giờ qua.

Ngày 31/3, Pháp ghi nhận thêm 499 trường hợp tử vong do COVID-19 dù đã bước vào tuần thứ 3 thực hiện các biện pháp phong tỏa và hạn chế để ngăn virus lây lan. Đây chính là con số tử vong cao nhất trong 1 ngày ở nước Pháp kể từ khi đại dịch bắt đầu.





Theo ông Jérôme Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế Pháp, tính đến sáng 1/4 số ca tử vong tại Pháp đă lên mức 3.523 trường hợp, vượt qua Trung Quốc (3.305). Pháp cũng ghi nhận tổng cộng 52.128 ca nhiễm virus corona, tăng thêm 8.660 ca nhiễm mới so với một ngày trước đó.





Ông Salomon bổ sung, trong ngày 31/3 có tới 478 người tại Pháp phải chuyển vào các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Pháp hiện có 5.565 người đang ở trong các ICU trên cả nước. Đây là tình trạng hoàn toàn chưa từng có trong tiền lệ lịch sử ngành y học nước Pháp.

Hầu hết các ca bệnh nặng đều trong độ tuổi từ 60 đến 80 (chiếm 60%); 34% là những người dưới 60 tuổi, chỉ có 68 người dưới 30 tuổi có triệu chứng nặng của bệnh.

Tại Pháp, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 chính là thủ đô Paris. Dòng người nhập viện tiếp tục tăng cao theo từng ngày, đặc biệt là các ca bệnh nặng khiến các Bệnh viện chịu áp lực rất lớn, đối mặt với nguy cơ khủng hoảng cao.

Giữa tình hình đại dịch ngày càng căng thẳng, nước Pháp phải bố trí nhiều chiến dịch để vận chuyển bệnh nhân nặng tới các bệnh viện ở khu vực khá, giảm tải cho đội ngũ y tế ở thủ đô.

Ngoài vận chuyển bệnh nhân và lập bệnh viện dã chiến, quân đội Pháp hôm 31/3 cho biết, lực lượng binh sĩ nước này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các hoạt động vận chuyển và phân phối khẩu trang y tế đến các khu vực và bệnh viện cũng như bảo vệ các kho chứa khẩu trang.

Chính nhờ những nỗ lực này mà chỉ số tín nhiệm của người dân đối với Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã tăng lên đáng kể.



