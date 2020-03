Pháp rúng động vì ca tử vong 16 tuổi, Tây Ban Nha phái quân đội chuyển thi thể chết vì COVID-19

Ngày 25/3, cô bé Julie (16 tuổi) trở thành ca tử vong trẻ nhất do COVID-19 gây ra ở Pháp. Trong khi đó tình hình dịch bệnh ở Tây Ban Nha diễn biên rất phức tạp, họ phải huy động cả quân đội vào cuộc chuyển thi thể.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ biết tại sao”, mẹ của Julie nói với AFP vào đêm ngày 26/3 sau khi lãnh đạo cơ quan y tế quốc gia Pháp công bố những con số ảm đạm từ cuộc bùng phát dịch COVID-19/ Tính tới ngày 29/3, Pháp đã ghi nhận 2.314 ca tử vong.

Đối với nhiều người, cái chết của thiếu nữ 16 tuổi khiến họ thức tỉnh với những cảnh báo của chuyên gia, rằng COVID-19 không chỉ đe dọa những người lớn tuổi hay những bệnh nhân có bệnh nền, nó còn có thể gây nguy hiểm cho người trẻ.

Cái chết của cô gái trẻ chứng minh lời cảnh báo "COVID-19 không trừ người trẻ"

Mẹ Julie còn nói thêm “con bé chỉ ho, điều ai cũng có thể gặp phải khi mùa đông trở gió”. Ban đầu cô bé được điều trị bằng siro và phương pháp điều trị bằng hơi nước. Nhưng tới 21/2, Julie bắt đầu cảm thấy căng nghẹt ở phổi.

“Không có gì to tát, con bé chỉ cảm thấy khó thở đôi chút”, mẹ Julie nói. Nhưng không lâu sau đó, các cơn ho nặng hơn nên cô được mẹ dẫn đi gặp bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm phổi cấp và đưa đến bệnh viện cấp cứ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Julie dương tính với COVID-19. Phía Bệnh viện nói với mẹ Julie rằng, kết quả chụp phổi cho thấy một số tắc nghẽn, nhưng “không có gì nghiêm trọng”.

Đến ngày 24/3, Julie được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái cảm thấy kiệt sức. Đến khuya cùng ngày mẹ cô bé về nhà và ít giờ sau đó, bênh viện gọi điện thông báo phải đặt ống khí quản giúp cô thở và ngày 25/3, bệnh viện thông báo Julie đã tử vong

Ở một diễn biến khác tại châu Âu, Tây Ban Nha sẽ phải sử dụng lực lượng vũ trang giúp vận chuyển thi thể những người chết vì COVID-19. Động thái này được đưa ra khi Tây Ban Nha ghi nhận 838 trường hợp tử vong do Covid-19 chỉ trong 24 giờ vào ngày 29/3. Đây là con số cao kỷ lục, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 6.528 người, theo số liệu của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế phun khử trùng các cỗ quan tài tại nhà thờ ở Tây Ban Nha

Số trường hợp dương tính tại Tây Ban Nha đã lên đến 78.797, sau khi tăng 9,1% trong một ngày. Nước này đang phải chiến đấu với sự bùng phát dịch COVID-19 nguy hiểm thứ 2 trên thế giới.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, việc sử dụng quân đội sẽ kéo dài trong suốt thời gian khẩn cấp của đất nước. Quốc hội nước này cũng đã phê chuẩn gia hạn các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt trong 2 tuần nữa đến 11/4.

Hồi đầu tuần, thủ đô Tây Ban Nha đã phải chuyển đổi một sân bang thành nhà xác do quá nhiều người trong thành phố tử vong. Thủ tướng nước này cũng tuyên bố ban hành xác biện pháp hạn chế thậm chí còn cứng rắn hơn nữa trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng y tế

Bắt đầu từ 30/3, tất cả các lao động làm việc trong các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu sẽ phải ở nhà trong 2 tuần. Tuy nhiên, ông Sanchez không nêu rõ “dịch vụ thiết yếu” này bao gồm những lĩnh vực nào.

Nga Đỗ (t/h)