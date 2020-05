Lao ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế bị phạt 17 triệu và tước bằng lái 6 tháng

Ngày 1/5, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, công ty này phát hiện xe ô tô mang biển số 15A - 574.58 chạy ngược chiều làn 1 (làn có tốc độ tối đa 120 km/giờ) từ km102 về km101 (nút giao Tân Vũ hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Thời điểm xảy ra sự việc là vào 15 giờ 7 ngày 29/4. Sau 5 phút, chiếc xe đi ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Tân Vũ - Lạch Huyện.

Hình ảnh chiếc xe lao ngược chiều trên cao tốc

Đáng chú ý chiếc xe này chạy ngược chiều trên cao tốc ở làn 1. Đây là làn đường có tốc độ tối đa cho phép tới 120 km/h, khiến nhiều phương tiện phải đánh lái tránh.



Sau khi ghi nhận thông tin, đơn vị quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã lưu video và hình ảnh xe vi phạm, đồng thời phối hợp với Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 truy tìm tài xế để xử lý theo quy định.

Qua điều tra, Đội 2 (Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) truy tìm được tài xế chiếc ôtô và quyết định xử phạt 17 triệu đồng và tước bằng lái xe 7 tháng.

Trước đó, liên tiếp ghi nhận hiện tượng xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bị phát hiện và xử lý. Cụ thể, sáng 17/2, ôtô mang biển kiểm soát 17D - 004.43 đi ngược chiều từ Km90 đến Km94+800, hướng về trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Tiếp đó vào rạng sáng 27/2, xe tải do tài xế Lê Văn H. (43 tuổi, quê tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển, chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hả Phòng từ Km89 đến Km94+850.



Hình ảnh vi phạm sau đó được chuyển tới Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2. CSGT đã lập biên bản hành chính, xử phạt các tài xế này mức phạt 17 triệu đồng với lỗi đi ngược chiều trên cao tốc, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Your browser does not support HTML5 video.

Video ghi lại cảnh thanh niên phóng ngược chiều trên cao tốc HN - HP chiều 23/8