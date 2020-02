Phạt 7,5 triệu đồng đối với nữ hành khách mắng chửi, cắn tay nhân viên hàng không

Khi nhân viên yêu cầu kiểm tra hành lý do quá cân quy định thì nữ hành khách tên N. có thái độ khó chịu, chửi mắng rồi lao vào cắn tay nhân viên gây mất an ninh trật tự.

Theo tờ Vietnamnet đưa tin, nữ hành khách tên P.X.N. đi chuyến bay BL572 của hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP Hồ Chí Minh – Hà Nội đã đem quá cân hành lý theo quy định . Khi đó, nhân viên đã yêu cầu kiểm tra hành lý nhưng hành khách này không hợp tác.

Nữ hành khách này sau đó có hành động cự cãi, mắng chửi, cắn tay nhân viên hàng không. Ngay sau đó, tổ an ninh sân bay đã có mặt phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản và xử lý vụ việc. Cảng vụ hàng không miền Nam đã quyết định phạt 7,5 triệu đồng với nữ hành khách này.

Theo quy định của hãng hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang hành lý xách tay là 7kg. Trong trường hợp mang quá nhiều hành lý thì cần mua thêm kg trước hoặc khi ra sân bay check-in.

Tuy nhiên, nữ hành khách này đã mang 1 balo xanh, 1 thùng caton, 1 túi đeo nhỏ màu hồng, tổng cộng là 9,2kg, vượt 2,5kg so mới quy định nên nhân viên yêu cầu kiểm tra hành lý.

Trước đó, ngày 11/8/2019, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra một vụ việc gây rối, lăng mạ nhân viên sân bay. Cụ thể, bà Lê Thị Hiền – hành khách đi chuyến bay VN248 chặng TP.HCM - Hà Nội đã có hành động chửi bới, có lời lẽ thô tục xác phạm, lăng mạ nhân viên thủ tục hàng không; hành hung, dùng tay nắm tóc và dùng chân đạp vào người nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Hiền đã bị đồn Công an Cảng hàng không xử phạt hành chính vào ngày 17/8/2019 với mức phạt 200.000 đồng. Tiếp đó, Cục hàng không đã cấm vận bà Hiền di chuyển có thời hạn bằng đường hàng không 12 tháng.

Được biết, bà Lê Thị Hiền thời điểm đó đang công tác tại Công an quận Đống Đa. Sau khi sự việc xảy ra. Công an quận Đống Đa đã đề xuất hình thức xử phạt là giáng cấp bậc bà Hiền để gửi lên Công an TP Hà Nội phê chuẩn.

Tiếp đó, ngày 18/11/2019, giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định kỷ luật giáng cấp đại úy Lê Thị Hiền xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ.

