Your browser does not support HTML5 video.

Trường học tại Trung Quốc chính thức đưa ra thông báo “sẻ phạt các học sinh tăng cân sau tết” 08:46 02/02/2020 Để ngăn chặn việc học sinh tăng cân một cách chóng mặt trong Tết Nguyên Đán, một trường học ở Hàng Châu đã đưa ra hình thức xử phạt cụ thể cho những trường hợp này.