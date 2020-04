Phạt hành chính 4 người phụ nữ mải mê tụ tập buôn chuyện khi đang cách ly xã hội

Ngày 11/4, UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết tại địa bàn có trường hợp tụ tập trong thời gian cách ly xã hội . UBND xã đã quyết định xử phạt hành chính 4 người này vì hành vi tụ tập đông người.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khi tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng phát hiện 4 người phụ nữ tụ tập nói chuyện bên vỉa hè phía trước một cửa hàng bán đồ điện máy tại thôn Xuân Khánh, xã Diễn Kỷ. 4 người phụ nữ này gồm Ng.Th.H. (SN 1970), Ng.Th.T.Ch. (SN 1997), Ng.Th.T.S. (SN 1999) và Đ.Th.Tr. (SN 1995), cùng là người dân trong thôn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm nhóm người trên, xử phạt hành chính mỗi người 200.000 đồng.

Mức phạt trên áp dụng cho hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Trước đó, tại tỉnh Nghệ An, trong những ngày đầu cách ly toàn xã hội , nhiều người dân vẫn tụ tập ở khu vực hồ điều hòa xã Hưng Lộc, TP Vinh. Do khu vực này vừa hoàn thành, có không gian rộng thoáng mát nên người dân tập trung khá đông người. Nhiều người tới đây tập thể dục , dạo chơi,... Nhiều nhóm thanh niên vẫn tập trung chơi đùa vui vẻ, đá bóng, tụ tập câu cá...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan đề phòng dịch bệnh do COVID-19 lây lan.

Chi Nguyễn (t/h)