Phát hiện 1 ổ dịch COVID-19 bất thường ở Seoul, Hàn Quốc lo ngại dịch bệnh lây lan

Sáng 11/3, theo Yonhap, Hàn quốc vừa phát hiện 1 ổ dịch COVID-19 bất thường tại phía tây nam Seoul, dấy lên lo ngại dịch bệnh lây lan ở thủ đô nước này. Được biết, đây là cụm lây nhiễm lớn nhất tại Seoul và các vùng lân cân, nơi có dân số đông dân lên tới 25 triệu người. Được biết ca nhiễm này liên quan tới một tổng đài điện thoại nằm ở khu Shindorim, thủ đô Seoul.

Xuất hiện ổ dịch mới tại thủ đô Seoul

Theo thông tin ban đầu, 90 ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại một tổng đài điện thoại. Sau khi xét nghiệm 207 nhân viên làm việc trên tầng 11 và gia đình của họ, 90 trường hợp dương tính với virus corona đã được phát hiện. Thị trưởng Park Won Soon cho biết hiện còn 550 nhân viên ở các tầng khác đang được xét nghiệm, kiểm tra Sức Khỏe

Cũng theo ông Park, 2 trong số 207 nhân viên được xét nghiệm ban đầu là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa và cả 2 nhân viên này đã có kết quả dương tính với virus. Giáo phái Tân Thiên Địa là tổ chức có liên quan tới khoảng 65% các ca nhiễm COVID-19 tại xứ sở kim chi.

Nhân viên y tế Hàn Quốc lấy mẫu bệnh phẩm của các nhân viên bị nghi nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), vào sáng 11/3, nước này vừa ghi nhận thêm 242 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus là 7.755 ca. Đây là mức tăng đáng chú ý khi gần gấp đôi 131 ca vào ngày 10/3, đánh dấu mức tăng trở lại sau 5 ngày ghi nhận ca nhiễm mới giảm. Đà giảm số ca nhiễm mới những ngày trước đó đã đem lại hy vọng rằng tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc kiểm soát, nhưng các quan chức vẫn tỏ ra thận trọng do vẫn có thể phát hiện thêm nhiều cụm dịch mới. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng lên 6 ca, nâng tổng số người chết vì virus tại nước này là 60 người.

Hiện tại, các bộ ngành Hàn Quốc đã bố trí làm việc 24/24 để kịp thời ứng phó với những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc.

Chi Nguyễn (t/h)