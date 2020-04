Bồ Đào Nha: Phát hiện 138/180 người dương tính với SARS-CoV-2 trong một khu nhà trọ

Ngày 20/4, thông tin từ Văn phòng Thị trưởng thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) cho biết, 138 người tị nạn đang cư trú tại một nhà trọ trên địa bàn thủ đô Lisbon đã nhận được kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Theo truyền thông Bồ Đào Nha, những người sinh sống ở khu trọ này tới từ Ai Cập, Côte d'Ivoire và nhiều nơi khác; hầu hết đều là nam giới và đang xin tị nạn.

Nhà trọ hiện đang có 180 người đang ở, trong đó 138 người dương tính với COVID-19 đã được cách ly với những người không nhiễm bệnh.



Đến ngày 19/4, khu nhà trọ trên đã được sơ tán ngay sau khi một người đàn ông nhập viện và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ khu nhà trọ cũng đã được tiến hành khử trùng. Sau đó, những người không nhiễm virus được quay trở lại tiếp tục ở khu này.



Trước đó, chính quyền Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 19/3, áp dụng kéo dài đến 2/5 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.



Cũng theo sắc lệnh này, Bồ Đào Nha cho phép những người dân nhập cư đang chờ giải quyết giấy tờ và những người tị nạn được hưởng quyền lợi tương đương như cư dân nước này, trong đó có việc tiếp cận chăm sóc y tế.

Tính đến sáng 21/4, Bồ Đào Nha đã ghi nhận tổng cộng 20.863 ca nhiễm COVID-19, trong đó có tới 735 trường hợp tử vong.

Có thể thấy, dù là nước láng giềng với Tây Ban Nha, bị bao quanh bởi Italia, Pháp, Anh – những ổ dịch lớn nhất ở Châu Âu nhưng Bồ Đào Nha đã tránh được thảm họa khủng khiếp dịch bệnh. Những con số được ghi nhận ở trên đối với Bồ Đào Nha là tương đối thấp so với các quốc gia lân cận.

Thùy Nguyễn (t/h)