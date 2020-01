Phát hiện 3 hành khách bị sốt trên chuyến bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, nghi nhiễm virus corona

Ngày 30/1, theo Zing , Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng cho biết vừa tiếp nhận 2 trường hợp có biểu hiện nghi mắc virus corona gây bệnh viêm phổi lạ. Trước đó, Cảnh vụ hàng không quốc tế Cát Bi phát hiện trên chuyến bay VJ 286 từ TP.HCM đi Hải Phòng vào lúc 2h30 ngày 30/1 có 2 người là mẹ con bị ốm. Người mẹ tên V.T.T.T. (21 tuổi, trú Cần Thơ) và con là V.T.B (17 tháng tuổi), có cùng biểu hiện ngứa họng, khó thở, sốt,... nghi bị nhiễm virus corona.

Chị T. cho biết, vào ngày 5/1, chị có xuất cảnh đi qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh để đi Nam Ninh, Trung Quốc. Sau đó, chị đi máy báy đến tỉnh Sơn Đông, ở lại nhà của một gia đình người Trung. Tiếp đó, chị bay đến Quảng Châu và tới ngày 18/1 thì về lại TP.HCM. Đến ngày 29/1 vừa qua, khi hai mẹ con chuẩn bị lên máy bay xuất phát từ TP.HCM đi Hải Phòng thì bắt đầu có biểu hiện trên.

Nhận được tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi thông báo và bàn giao hành khách cho Trung tâm Cấp cứu 115, sau đó đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để theo dõi, cách ly, phòng trường hợp hai mẹ con nhiễm virus corona.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cũng trên chuyến bay VJ286 còn có một nữ hành khách khác (38 tuổi, chưa rõ danh tính) cũng có biểu hiện vã mồ hôi, người mệt mỏi. Người này đã được bác sĩ có mặt trên chuyến bay xử lý, tuy nhiên đã bỏ về sau khi máy bay hạ cánh. Hiện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đang yêu cầu Hãng hàng không Vietjet cung cấp thông tin hành khách, vị trí ngồi của nữ hành khách và danh sách những hành khách khác ngồi gần 2 trường hợp nghi mắc bệnh để tiếp tục theo dõi.

Cũng trong ngày hôm nay, theo thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc, khoảng 13h ngày 30/1 tại sân bay Nội Bài, nhà chức trách phát hiện 2 hành khách người Trung Quốc có biểu hiện sốt cao, nghi nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ. Hai người đang đi trên chuyến bay của Bamboo Airways đi từ Chu Lai về Nội Bài, Hà Nội

Sau khi xảy ra sự việc, do đúng thời điểm hành khách dồn về sân bay đông nên nhiều người đã tỏ ra hoảng loạn. Lực lượng y tế tại sân báy đã tiến hành cách ly, cho hai hành khách trên uống thuốc hạ sốt. Hiện hai người đã được chuyển về BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi.

Giữa dịch virus corona, hơn 8.000 khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái trong dịp Tết.

Clip: Thanh Niên

