Phát hiện 4 nam thanh nữ tú ở Thanh Hóa “đào tẩu” khỏi nơi cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật bạn

Theo tin tức Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), trong những ngày phòng dịch, lực lượng chức năng huyện đã phát hiện 4 người thuộc diện cách ly tại gia đình do trở về từ vùng có dịch COVID-19 đã tự ý rời khỏi nơi cách ly. Chưa dừng lại, những đối tượng này còn thuê ô tô 4 chỗ đi dự sinh nhật bạn.

Theo thông tin từ tờ Người lao động, khoảng 8h ngày 6/4, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực dốc Sáp Ong nằm ở quốc lộ 15A (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã phát hiện 1 xe ô tô 4 chỗ có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên đề nghị dừng xe để kiểm tra, kiểm soát theo phương án phòng chống dịch bệnh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 nam thanh niên (3 nam, 1 nữ) trú trên địa bàn huyện Lang Chánh thuộc diện cách ly tự ý trốn ra ngoài.

Khu vực phát hiện chiếc xe chở 4 nam nữ trong diện cách ly tại gia đình đi sinh nhật bạn

Tại chốt kiểm tra, 4 thanh niên này đã thừa nhận bản thân đang thuộc diện cách ly tại gia đình. Tuy nhiên, do nhận được thông báo có bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức sinh nhật nên cả 4 rủ nhau thuê ô tô đến nhà bạn dự sinh nhật vào tối ngày 5/4.



Đến sáng hôm sau (6/4) thì thuê ô tô về nhà. Đang trên đường về thì bị lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của huyện Lang Chánh phát hiện, dừng xe yêu cầu kiểm tra.

Cơ quan chức năng lập biên bản các đối tượng trốn cách ly đi sinh nhật bạn

Cũng trong sáng ngày 7/4, UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp trên địa bàn vì trốn cách ly đi dự đá, ma.

Cụ thể, ngày 1/4, anh V.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân) đi từ Dĩ An ( Bình Dương ) về quê ở thôn Tân Thắng nên được yêu cầu kiểm tra y tế, cách ly tại nhà riêng trong vòng 14 ngày. Song đến ngày 2/4, nhận được tin báo bố bạn gái mất nên anh T. đã tự ý lấy xe máy phóng lên nhà bạn gái ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) để thắp hơn. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 2 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

