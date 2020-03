Phát hiện 86 nhân viên nhiễm COVID-19, Liên Hợp Quốc chuyển sang làm việc tại nhà

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, phần lớn các ca nhiễm từ châu Âu, một số ở châu Phi, châu Á, Mỹ và Trung Đông. Đa số các nhân viên Liên Hợp Quốc đã chuyển sang làm việc tại nhà để phòng ngừa lây nhiễm.

Cũng theo ông Dujarrics, trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York bình thường có khoảng 11.000 nhân viên ra vào nhưng số lượng người làm việc tại đây đã giảm mạnh. Tính đến ngày 27/3, chỉ còn 140 người đến làm việc.

Còn Văn phòng Liên Hợp Quóc ở Geneva, số lượng nhân viên bình thường là 4.000 người thì nay chỉ còn 70 người đi làm (số liệu thống kê vào ngày 27/3). Hơn 97% nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Vienana (Áo) đã chuyển sang làm việc từ xa. Còn 99% nhân viên văn phòng Liên Hợp Quốc ở châu Phi đặt tại Addis Ababa, Ethiopia làm việc từ xa.

Trước tình hình trên, Liên Hợp Quốc quyết định hoãn Hội nghị Hiệp ước không phỏ biến vũ khí hạt nhan để ngăn chặn sự lây lan của VOV ID-19 ra cộng đồng. Hiệp ước này có sự tham gia của 191 quốc gia. Hiệp ước được xem là nền tảng quang trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân. Hội nghị dự kiến diễn ra từ 27/4 đến 22/5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, hội nghị này sẽ được mở lại ngay khi tình hình cho phép, nhưng nó sẽ không diễn ra muộn quá tháng 4/2021.

Trước đó, ông Stephane Dujarric cũng từng nói trước báo giới rằng “một thành viên trong Ban Thư ký (Liên Hợp Quốc) ở New York đã được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi một nhà ngoại giao Philippines được báo cáo bị nhiễm bệnh vào tuần trước”.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã quyết định hủy họp vì COVID-19. Cụ thể, ngày 17/3, Hội đồng bảo an lên kế hoạch thảo luận về khu vực Darfur của Sudan vào ngày 18/3 và tổ chức cuộc họp đa phương vào ngày 19/3. Theo quyết định mới nhất, hai cuộc họp này cũng đã bị hủy luôn, dù hội đồng “vẫn hoạt động”.

AFP dẫn lời người phát ngôn phái đoàn Trung Quốc, phái đoàn tổ chức các chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của tháng này: “Các thành viên của Hội đồng sẽ duy trì liên lạc và tham vấn về các vấn đề trong chương trình nghị sự nhằm thực hiện các hành động cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng (Bảo an).

