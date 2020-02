Phát hiện bệnh nhân thứ 7 nhiễm virus corona tại Việt Nam, tìm kiếm 26 người từng ở cùng khách sạn

Sáng 2/2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM , bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết các cơ quan chức đang tiến hành các giải pháp để cách ly, theo dõi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 7 nhiễm virus corona tại Việt Nam. Hiện hệ thống phòng dịch tại quận 3 đang điều tra các địa điểm bệnh nhân lui tới. Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết đang tìm kiếm 26 người từng ở cùng khách sạn trong thời gian bệnh nhân lưu trú.

Bệnh nhân T.H.K. đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Trước đó, vào ngày 31/1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân dương tính với virus corona gây bệnh viêm phổ i. Trường hợp thứ 07 nhiễm virus ở Việt Nam là ông T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ. Trước khi nhập viện, người này lưu trú tại phòng 202 khách sạn Triều Hân, 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Kiểm tra dịch tễ cho thấy, ông K. phát bệnh vào ngày 26/1, nhập viện vào ngày 31/1. Ông K. có tiền sử phì đạ tiền liệt tuyến, hiện tại bệnh nhân không sốt, không đau cơ, ho khan, khó thở. Kết quả xét nghiệm phết dịch hầu họng của bệnh nhân cho thấy dương tính với virus corona chủng mới. Hiện ông K. đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM.

Khách sạn Triều Hân (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) hiện đã được lực lượng chức năng phong tỏa, cách ly. Ảnh: Zing

Chánh văn phòng UBND quận 3, bà Phạm Thị Thúy Hằng cho biết 8 nhân viên khách sạn, 6 du khách đang lưu trú tại khách sạn Triều Hân đã được cách ly tại chỗ để theo dõi đến hết ngày 15/2. Bà Hằng thông tin:"Hiện, quận đã tiến hành khử độc, khử khuẩn toàn khách sạn. Quận cũng sẽ khử khuẩn cả các trường học trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân". UBND phường cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm việc với nhân viên và các du khách, lên danh sách những người đã tiếp xúc, có thể sẽ yêu cầu những người này tự cách ly, phòng tránh lây lan dịch.

Người dân có thông tin về 26 vị khách từng lưu trú tại khách sạn Triều Hân có thể gọi điện tới đường dây nóng 08.695.77.133 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng.

Chi Nguyễn (t/h)