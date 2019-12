Phát hiện biến thái đặt điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một cô gái kể về việc bị biến thái quay lén trong nhà vệ sinh. Theo nội dung bài viết, cô gái này đã phát hiện và bắt quả tang một nam thanh niên đột nhập nhà vệ sinh nữ để thực hiện hành vi biến thái

Bài viết của cô gái chia sẻ như sau:

"Là con gái mà phải viết những điều này lên Facebook, thực sự mình cũng cảm thấy ngại và lo lắng. Nhưng sau cả một buổi chiều ở công an phường và kết quả là thằng này được thả về thì mình cảm thấy mình không thể để yên cho nó được. Đây không phải lần đầu nó quay lén người khác, mình dám chắc như vậy.

Chiều 25/12 thằng này chui vào nhà vệ sinh nữ ở Toà nhà AC Building (ngõ Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) quay lén mình và các bạn nữ khác.

Thủ đoạn của nó là chui vào phòng vệ sinh nữ, để điện thoại dưới khe cửa và quay lén người ở phòng bên. Lúc mình gõ cửa, thằng biến thái này còn giả giọng con gái nhéo nhéo để mình bỏ đi".

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo báo Một thế giới, nạn nhân lên Facebook vạch mặt kẻ biến thái là chị N.T.H. (ngụ Hà Nội). Lúc phát hiện hành vi bệnh hoạn của người trong phòng vệ sinh bên cạnh, chị H. đã gõ cửa yêu cầu người này lập tức ra ngoài. Lúc này, đối tượng liền giả giọng con gái để đánh lạc hướng, tuy nhiên chị H. đã yêu cầu bảo vệ can thiệp kiên quyết yêu cầu đối tượng biến thái ra ngoài.

Được biết, kẻ dùng điện thoại quay lén chị H. là một nam thanh niên trẻ tuổi, đeo kính. Kiểm tra điện thoại của đối tượng này, chị H. phát hiện có clip bản thân bị quay lén nên vội vã xóa đi. Sau đó đưa đối tượng này lên trụ sở công an làm việc.

Kẻ biến thái đặt điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh nữ xin tha thứ khi bị bắt quả tang

Theo lời chị H., kẻ biến thái tên Trần Minh H. (SN 1997, trú phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), hiện đang thực tập tại công ty trên đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vì chị H. đã lỡ xóa mất clip kẻ biến thái quay lén nên tại công an phường, chị H. không còn bằng chứng để kết tội hắn. Tuy nhiên, lo ngại đối tượng này sẽ còn tiếp tục lặp lại hành vi biến thái, chị H. quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội

Kiều Đỗ (t/h)