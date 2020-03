Công an điều tra, truy tìm chiếc xe tải đổ trộm cả chục thùng phi nghi chứa hoá chất xuống sông Hồng

Liên quan đến sự việc phát hiện hang chục thùng phi nghi chứa chất độc bị đổ trộm xuống song Hồng, ngày 15/3, trả lời Báo Tin tức ông Chử Mạnh Thắng (Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) cho biết: Đang phối hợp với Công an huyện Thanh Tri cùng các cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh truy tìm chiếc xe cũng như đối tượng có hành vi đổ trộm nhiều thùng phuy xuống song Hồng thuộc địa bàn xã Vạn Phúc.

Những thùng phi bị đổ ra sông Hồng

Ông Thắng nói: “Sauk hi tiếp nhận thong tin phản ánh, xã Vạn Phúc đã cử Công an xuống hiện trường kiểm tra. Tại đây phát hiện sự việc đúng như phản ánh của nhân dân. Cùng với việc điều tra, truy bắt đối tượng đổ trộm, chúng tôi cũng thống nhất với lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì và các cơ quan chức năng tiến hành chụp ảnh, lập viên bản khám nghiệm hiện trường để kiểm tra xem chất chứa bên trong là gì để có cơ sở xử lý”.

Sau khi kiểm tra xong, chiều ngày 15/3, lực lượng chức năng chuyển số thùng phi này lên xe, phủ bạt để tránh chất bên trong rò rỉ ra môi trường. Song song với đó, xã cũng tiến hành dọn dẹp sạch những chất đã rò rỉ ra bãi sông Hồng, ông Thắng cho biết thêm.

Cảnh báo chất độc trên mặt thùng phi

Trước đó, khoảng 8h ngày 14/3, người dân ở xã Vạn Phúc phát hiện một chiếc xe tải đổ trộm thùng phuy xuống sông Hồng đoạn qua thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Ngay sau đó người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Trên thùng phuy có dánh cảnh báo: Có thể gây Dị ứng hoặc các triệu trứng hen suyễn … phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại nếu nuốt phải; Phải mang dụng cụ bảo hộ… Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi… Nếu gặp các triệu chứng về hô hấp: Gọi đến Trung tâm kiểm soát chất động hoặc bác sỹ…

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khởi tố vụ án đổ dầu thải nước sông Đà

Nga Đỗ (t/h)