Phát hiện cơ sở mua thịt heo bệnh giá bèo mổ bán cho công nhân

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đơn vị vừa phát hiện một cơ sở mua thịt heo bệnh giá bèo mổ bán cho công nhân trong các khu công nghiệp. Sau khi lập biên bản, đơn vị đã bàn giao số tang vật cho địa phương tiêu hủy.

Cụ thể, tối 13/2, cơ quan chức năng đã bắt quả tang gia đình ông Vũ Đức Nh. (trú xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đang mổ 7 con lợn chết, tổng trọng lượng khoảng 150kg, da tím tái. Tại khu vực sơ chế còn có 4 thùng xốp, bên trong chứa khoảng 500kg thịt lợn ướp đá, có dấu hiệu xuất huyết ngoài da, bốc mùi hôi thối. Cơ sở giết mổ của ông Nh. rộng khoảng 50m2, trong đó 30m2 dùng để giết mổ và sơ chế thịt, còn lại dùng làm kho chứa thịt.

Trả lời cơ quan chức năng, ông Nh. khai nhận đã thu mua heo bệnh từ các trang trại trên địa bàn xã với giá bèo chỉ 50.000đ/con về mổ thịt. Sau đó, ông sẽ đem bán lại cho các công nhân tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, vào ngày 4/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện hơn 600kg thịt lợn ôi thiu đang trên đường ra Nam Định để tiêu thụ. Cụ thể, tổ tuần tra CSGT Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra ô tô do tài xế Đinh Ngọc G. (Hà Nam) điều khiển trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có hơn 600kg thịt lợn đựng trong các thùng xốp, thịt đổi màu và bốc mùi ôi thiu.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ khi được yêu cầu. Sau đó, tài xế thừa nhận đã mua số thịt lợn trên trôi nổi ngoài thị trường tại tỉnh Nghệ An , sau đó đang trên đường vận chuyển về tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Nam Định thì bị phát hiện. Số hàng trên đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thịt trường xử lý và lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Thâm nhập cơ sở giết mổ lợn bệnh, lợn chết

Chi Nguyễn (t/h)