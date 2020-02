Phát hiện con đường lây nhiễm mới của virus corona qua đường tiêu hóa

TTXVN dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho hay các chuyên gia từ Bệnh viện Renmin (Đại học Vũ Hán) và Viện Virus Vũ Hán (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) mới đây công bố nghiên cứu cho thấy virus corona (nCoV) có thể lây truyền qua đường tiêu hóa.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tìm thấy thành phần axit nucleic trong phân và bệnh phẩm trực tràng của bệnh nhân. Đáng nói, những bệnh nhân dương tính với virus corona này trước đó có biểu hiện ban đầu là tiêu chảy chứ không phải sốt.

Hình ảnh của virus corona được nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: Đại học Hong Kong (Trung Quốc)



Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các nhà khoa học mới khẳng định virus corona lây truyền qua đường hô hấp. Người bệnh ho, hắt hơi làm văng các hạt nước bọt chứa virus hay chất nhầy tiết ra từ mũi họng bám trên các đồ vật lây truyền bệnh cho người khác. Người ta còn nhiều hoài nghi về việc có hay không virus này lây lan qua nhiều con đường khác.



Kết quả nghiên cứu mới này khiến các chuyên gia không thể không đặt ra giả thuyết rằng virus corona có khả năng lây truyền qua đường phân - miệng nhất định.



Ngoài Trung Quốc, Tạp chí Y học New England (Anh) công bố một nghiên cứu khác cho thấy, phát hiện virus corona trong phân lỏng của bệnh nhân người Mỹ đầu tiên nhiễm virus corona. Nhóm tác giả của Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nhận định, không loại trừ khả năng virus này tồn tại và lây lan qua chất thải của người bệnh.



Phát hiện bất ngờ này được cho là sẽ bổ sung đầy đủ dữ liệu nghiên cứu về cách thứ virus corona từ động vật hoang dã lây sang người. Các cuộc điều tra về động vật hoang dã được thực hiện bởi Liên minh EcoHealth (Trung Quốc) nhiều lần tìm thấy phân của động vật chứa virus corona.

Ảnh: Tellerreport



Nhóm nghiên cứu kêu gọi người dân nên chú ý đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Phải rửa tay đúng cách trong tối thiểu 20 giây bằng xà phòng diệt khuẩn mới đảm bảo tiêu diệt được virus. Rửa tay nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.



