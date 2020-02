Ngư dân bàng hoàng phát hiện bộ phận cơ thể người mắc trong lưới đánh cá ở Nghệ An

Hai chủ thuyền đi đánh cá ở biển bàng hoàng phst hiện 1 đầu người và 1 cánh tay người mắc trong lưới. Hiện Công an đã vào cuộc điều tra.

Theo tin từ Đời sống Pháp luật , ngày 17,2, UBND xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộ, Nghệ An ) nhận được tin báo, hai tàu cá của người dân địa phương phát hiện 2 bộ phận thi thể người mắc trong lưới khi họ đi đánh cá trên biển.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 17/2, trong lúc đang kéo lưới trên biển (khu vực cách đảo Hòn Ngư khoảng 2 hải lý về phía Tây Nam, tàu cá NA 81118 TS do Nguyễn Văn Thiết (trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm chủ phát hiện đầu người mắc trong lưới đánh cá.

Cùng thời điểm, ở tàu cá NA 3623 TS do ông Trần Văn Huện làm chủ khi kéo lưới lên cũng phát hiện một vật thể lạ mắc trong lưới đánh cá. Khi kéo lên thì tá hỏa phát hiện đó là cánh tay người.

Sau đó, hai chủ tàu cá nhanh chóng đưa bộ phận thi thể người khỏi lưới. Đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng

Ngư dân tiến hành chôn cất bộ phận cơ thể mắc vào lưới

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò cùng lãnh đạo xã Nghi Thiết đến nơi phát hiện bộ phận thi thể ghi nhận sự việc, hướng dẫn gia đình chủ thuyền làm thủ tục chôn cất theo phong tục địa phương.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành thụ lý vụ án, một người đàn ông Trung Quốc đã sát hại, phân xác đồng hương rồi bỏ vào vali ném xuống sông Hàn phi tang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn chuyện tiền đánh bạc.





Danh tính kẻ thủ ác được xác định là Xiao Qui Ping (Tiêu Quý Bình, SN 1993, quê Quý Châu, Trung Quốc), lưu trú trên đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Còn nạn nhân là chị B.D (SN 1990, trú Côn Minh, Trung Quốc ).

Theo lời khai của kẻ sát nhân, khoảng 16h ngày 6/2, chị D. đến nơi ở của Xiao Qui Ping đòi 61.000 USD bị thua bạc trước đó thì xảy ra mâu thuẫn, xô xoát. Xiao Qui Ping đã dùng dây thừng siết cổ nạn nhân cho đến khi chết rồi phân xác, cho vào vali. Sau đó, hắn chở xác nạn nhân đến chân cầu Trần Thị Lý rồi vứt xuống sông Hàn phi tang.

Giết bạn gái, phân xác phi tang

Nga Đỗ (t/h)