Phát hiện đôi nam nữ ở Sơn La uống thuốc sâu tự tử khiến 1 người tử vong

Sau đó, ông Cầm Văn Mười – Chủ tịch UBND xã Chiềng Lương xác nhận thông tin trên và cho biết: Khoảng thời gian đó có một nhóm trẻ chăn trâu nghe thấy tiếng kêu nên chạy đến xem thì phát hiện 2 người (một nam, một nữ) vừa uống thuốc trừ sâu, đang ôm bụng quằn quại nên báo cho người dân xung quanh biết để trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Còn theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, nhờ được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân nữ đã qua khỏi cơn nguy kịch, tỉnh lại và dần hồi phục sức khỏe. Công an đang đợi Sức Khỏe người này ổn định để lấy lời khai.

Trước đó hồi cuối tháng 3/2020, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ việc một đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử vì bị cấm yêu. Cụ thể, khoảng 17h ngày 25/3, anh Thò Bá Kh. (SN 1994, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và Xồng Y.T. (SN 2002, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) rủ nhau đến bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn rồi cùng ăn lá ngón tự tử. Hậu quả, anh K. chết tại chỗ; còn em Xồng Y.T. nhiễm độc nặng, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân trong bản, 2 người này có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, gia đình hai bên không đồng ý chuyện tình cảm này. Có thể vì lý do trên nên hai người rủ nhau ăn lá ngón tự tử. Anh K. đã có vợ con, còn em Xồng Y.T đang là học sinh lớp 12.

