Dư luận Hàn Quốc dậy sóng vì gần 20 người lấy nhiễm COVID-19, cơ quan y tế phát cảnh báo khẩn

Thông tin này ghi dấu lần đầu tiên số ca nhiễm vượt mức 10 trong vòng 5 ngày qua ở Hàn Quốc. Giới chức nước này cảnh báo số ca nhiễm virus sẽ tiếp tục trăng trong thời gian tới khi họ xác nhân trung tâm của ổ dịch là một nam nhân viên của công ty IT.

Bước đầu xác định, có 3 người nước ngoài, 1 quân nhân, tất cả họ đều liên quan đến 3 quán bar tại khu phố đa văn hóa Itaewon nổi tiếng ở Seoul.

Hàn Quốc có nguy cơ bùng phát ổ dịch mới

Ngay sau đó, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành quy định tự nguyện ngừng hoạt động kể từ 20 giờ trong ít nhất 1 tháng nữa. Các ca nhiễm mới đã khiến Hàn Quốc bước vào tình cảnh gian nan hơn. Bởi trước đó, nước này đã từng bị xem là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh sau Trung Quốc.

Liên quan đến các ca nhiễm từ bệnh nhân 29 tuổi, mới đây, Bộ trưởng Y tế Kim Gang-lip kêu gọi những người từng ghén thăm hộp đêm ở Itaewon vào rạng sáng ngày 2/5 nên ở nhà và liên lạc với chính quyền nếu xuất hiện triệu chứng COVID-19.

Vị bộ trưởng này cũng bày tỏ quan ngại trước sự phức tạp và khó kiểm soát của ổ dịch này, kêu gọi mọi người cố gắng chịu đựng một số bất tiện trong thời gian chống lại sự lây lan dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày