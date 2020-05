Phát hiện khối đá dị thường, bán đấu giá tận 58 tỷ

Sau khi được phát hiện, khối đá dị thường xù xì này đã được đem ra bán đấu giá với mức giá cao ngất ngưởng lên tới 2 triệu bảng Anh, tức hơn 58 tỷ đồng. Được biết, đây chính là khối đá mặt trăng, là một trong những loại vật chất hiếm có và đắt giá bậc nhất trái đất. Mặt trăng sau khi va chạm với thiên thạch đã vỡ một mảng lớn, một trong những mảng vỡ đã rơi xuống Trái đất.

Khối đá mặt trăng này có trọng lượng lên tới 30lbs (khoảng 13,61 kg). Nhà đấu giá Christie cho hay, đây là viên đá mặt trăng lớn nhất Trái Đất tính đến thời điểm hiện tại.

Viên đá này đã bị nổ tung từ bề mặt của mặt trăng sau vụ va chạm có thể là với một tiểu hành tinh hoặc sao chổi, sau đó bay xuyên qua không gian và đáp xuống trái đất, sau đó được phát hiện ở sa mạc Sahara khoảng 2 năm trước. Thiên thạch đặc biệt này có tên là NWA 12691, là một trong những viên đá trong trận mưa thiên thạch lớn nằm ở biên giới Tây Sahara, Algeria và Mauritania. Ngoài ra, có khoảng 30 khối thiên thạch khác nhau đã được thu thập, phân tích và phân loại, gắn số NWA sau trận mưa này.

Hiện nay, trên Trái đất chỉ có 1433lbs (650kg) thiên thạch mặt trăng được tìm thấy, là một trong những chất có giá trị nhất trên hành tinh. Trong phòng Khoa học & Lịch sử tự nhiên Christie, ông James Hyslop cho hay, khối đá này có kích thước tuyệt đối lớn khiến ông không khỏi 'choáng ngợp' khi trông thấy nó. Hyslop cho hay: "Đây là một khối thiên thạch lớn hơn bất kỳ thiên thạch mặt trăng nào khác mà chúng tôi đã bán trước đó. Những thiên thạch trước đây có thể nằm gọn trong tay bạn, nhưng khối đá này lớn hơn gấp 10 lần".

Trước đó, viên đá có biệt danh 'Big Muley' - nặng 26lbs (11,79kg) là viên đá mặt trăng lớn nhất được ghi nhận. 'Big Mulay' đã được các phi hành gia Apollo mang trở về trái đất sau khi đặt chân lên mặt trăng.

Vào năm 2019, người ta cũng đem ra bán đấu giá một thiên thạch nặng 364 kg rơi xuống Trái đất vào cuối thế kỷ XIX. Tảng thiên thạch khổng lồ này được tìm thấy ở biên giới giữa Pháp và Bỉ năm 2010, được coi là tảng thiên thạch lớn nhất xuất hiện ở Trái đất. Khi đó giá khởi điểm đấu giá cho tảng thiên thạch này là khoảng 100.000 USD.

Chi Nguyễn (t/h)