Phát hiện lô mỹ phẩm lậu cực lớn của một hoa hậu trong căn nhà không số

Theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TP.HCM, mới đây, đơn vị vừa phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM phát hiện kho chứa một lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Lô mỹ phẩm bị lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, Đội 7 Phòng PC03 phát hiện một căn nhà không số có biểu hiện khả nghi nằm trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, Q.12). Qua thời gian trinh sát, lực lượng chức năng xác định một số đối tượng đã dùng làm căn nhà này làm kho tập kết mỹ phẩm nhập lậu xuất xứ từ Trung Quốc nên đã lập kế hoạch triệt phá.

Chiều 13/4, nhận được nguồn tin trinh sát về việc một lượng mỹ phẩm lớn vừa được nhập về kho hàng, ngay lập tức, Phòng PC03 đã phối hợp cùng lực lượng QLTT TP.HCM ập vào đột kích, kiểm tra căn nhà không số.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 5.080 hộp mỹ phẩm các loại bao bì chữ viết Trung Quốc, mang các nhãn hiệu ULTRA SPOT, JIM MI LIANG LI. Các sản phẩm đa dạng từ kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, tinh dầu dưỡng da cho đến sữa dưỡng da ốc sên, kem chống nắng, kem phục hồi da hư tổn... đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chủ lô hàng là một hoa hậu có tiếng trong ngành làm đẹp

Nguồn tin của báo Công an TP.HCM cho biết, chủ lô hàng mỹ phẩm lậu trên là Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1981, ngụ Q. Gò Vấp). Đây là một nhân vật khá nổi tiếng, từng đăng quang hoa hậu trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Hàn Quốc.



Hoa hậu này còn được xem là một trong những nữ doanh nhân thành đạt trong ngành làm đẹp, sở hữu nhiều cơ sở Hoa hậu này còn được xem là một trong những nữ doanh nhân thành đạt trong ngành làm đẹp, sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh thẩm mỹ. Trên tài khoản mạng xã hội , người này còn tự đặt biệt danhn là "hoa hậu công sở".

Theo thông tn trên báo Giao thông, bước đầu làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Thảo thừa nhận đã mua số mỹ phẩm Trung Quốc trên từ một số người chưa rõ lai lịch. Số mỹ phẩm sẽ được đưa về kho hàng để bán online hoặc tuồn vào một số cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

Hiện Phòng PC03 phối hợp với Cục QLTT TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật

Kiều Đỗ (t/h)