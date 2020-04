Nam thanh niên trong khu cách ly `mất ngủ` vì giấu gần 100 viên ma túy tổng hợp trong người

Khoảng 2h ngày 7/4, Công an TP Nghệ Anh (tỉnh Nghệ An ) đi tuần, kiểm tra tại khu cách ly Trưởng Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, trú khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trên người Sơn thì phát hiện 96 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Theo Công an TP Nghệ An, Nguyễn Văn Sơn là đối tượng đi làm việc ở nước ngoài về nước trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát nên được đưa đến khu cách ly tập trung của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An để cách ly. Tại điểm cách ly này có khoảng hơn 360 người đang thực hiện cách ly tập rung.

Rạng sáng ngày 7/4, Sơn không ngủ, đi ra đi vào có nhiều điểm nghi vấn. Phát hiện biểu hiện lạ của Sơn, Công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện số ma túy trên.

Điều tra viên lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Sơn

Sau khi vụ việc vỡ lở, cơ quan điều tra đã đưa Sơn đi cách ly tạm giữ ở một địa điểm khác để phục vụ công tác điều tra về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy , vừa để phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian thực hiện công tác phòng chống COVID-19, địa bàn tỉnh Nghệ AN ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm hành chính như tung tin sai sự thật, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh…

Trước đó 1 ngày (6/44), Công an xã Nghi Phong và Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) phát hiện đối tượng Ngô Sỹ Bắc (trú tại huyện Diễn Châu) tiến đến hàng trào trường THPT Dân tộc nội trú 2 Nghệ An để “tiếp tế” 5 lít rượu cùng cá khô, hoa quả cho người thân đang cách ly tại đó.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an đã lập biên bản, xử phạt 200.000 đồng đối với hành vi phạm về áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

