Phát hiện nhà thuốc còn 1.950 khẩu trang y tế nhưng 'găm' hàng không bán

Nhà thuốc bị phát hiện "găm" hàng. Ảnh: Báo Kiến Thức

Theo thông tin trên báo Kiến Thức, sáng ngày 3/2/2020, lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk kiểm tra nhà thuốc Mạnh Đức trên đường Lý Thái Tổ, TP.Buôn Ma Thuột. Thời điểm kiểm tra, nhà thuốc không bày bán khẩu trang y tế và nhân viên cho biết đã hết sản phẩm này. Tuy nhiên, kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 39 hộp khẩu trang y tế trong thùng carton được cất giấu ở gác lửng. Khi được hỏi, nhân viên nhà thuốc cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xử của 1.950 chiếc khẩu trang y tế nói trên.

Không những vậy, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện nhà thuốc Mạnh Đức đã không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc.

Được biết, với 2 hành vi vi phạm trên, nhà thuốc Mạnh Đức có thể sẽ bị xử phạt hành từ 28-30 triệu đồng, và bị tước giấy phép từ 3-6 tháng. Hiện, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đang xem xét để đưa ra quyết định xử lý đối với nhà thuốc này.

Nhiều nhà thuốc trên cả nước đồng loạt thông báo không bán khẩu trang. Ảnh: Tiền Phong

Các doanh nghiệp cũng cam kết cung cấp sản phẩm với giá thành tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách ngừa virus corona. Nguồn: Cheddar