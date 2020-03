Phát hiện thêm 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 chủ yếu ở Hà Nội, nâng tổng số ca mắc là 113

Tối 22/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 , nâng tổng số ca mắc virus corona chủng mới tại Việt Nam lên 113 ca. Những bệnh nhân này chủ yếu có địa chỉ tại Hà Nội, có tiền sử dịch tễ như sau:

Bệnh nhân thứ 107 (BN107) là nữ, quốc tịch Việt Nam, 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, là con gái và sống cùng BN86; địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau khi ghi nhận BN86 dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm BN107, kết quả xét nghiệm sàng lọc là dương tính. Hiện BN107 đang được điều trị cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh, Sức Khỏe bình thường. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ.

Bệnh nhân thứ 108 (BN108) 19 tuổi, là nam giới, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về nước ngày 18/3, trên chuyến bay VN054, số ghế 3K. BN108 được cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình, Hoàn Kiếm, kết quả sàng lọc lúc nhập cảnh ngày 18/3 là âm tính.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ và được chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly theo dõi. Ngày 21/03 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm lần 2, kết quả dương tính, mẫu bệnh này tiếp tục được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 109 (BN109): 42 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội . BN109 là giảng viên ĐH ở Anh, về nước ngày 15/3 (trước đó có quá cảnh ở Bangkok, Thái Lan rồi về Việt Nam trên chuyến bay TG560, số ghế 37E), sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự thị xã Sơn Tây.

Kết quả xét nghiệm lần 1 khi nhập cảnh ngày 15/03 là âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 20/03, bệnh nhân sốt, được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cách ly và điều trị, hiện sức khỏe ổn định. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 của BN109 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ.

Bệnh nhân thứ 110 (BN110) 19 tuổi, là nam giới, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Đây là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19/03. BN có quá cảnh tại Nhật Bản sau đó về Hà Nội trên chuyến bay JL571, số ghế 1A; từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính bên Mỹ ngày 8/3.

Khi nhập cảnh tại Việt Nam, bệnh nhân có triệu chứng sốt nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cách ly và điều trị. Ngày 21/03, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm lần 02 cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ; sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân thứ 111 (BN111) là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải Hậu, Nam Định. BN111 là du học sinh ở Pháp, về Việt Nam ngày 18/03 trên chuyến bay VN018, ngồi ghế 36D.

Khi lấy mẫu sàng lọc tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội xác nhận kết quả dương tính và chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên (tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/03. Hiện BN111 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 112 (BN112) là nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp. Bệnh nhân cho biết có làm thêm tại một cửa hàng phở Việt Nam ở Pháp, từng tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho sốt trong thời gian gần đây.

Ngày 17/3, BN về Việt Nam trên chuyến bay VN018 ngồi ghế 22C, nhập cảnh sân bay Nội Bài. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu sàng lọc và có kết quả dương tính, sau đó chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên (Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định bình thường.

Bệnh nhân thứ 113 (BN113) 18 tuổi, nữ giới, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh, về nước trên chuyến bay VN054, ngồi ghế số 2A và được cách ly tại khách sạn Hòa Bình, Hoàn Kiếm. Khi nhập cảnh ngày 18/3, xét nghiệm sàng lọc lần 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3, BN113 có biểu hiện sốt nhẹ, hơi tức ngực và được chuyển bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh cách ly theo dõi. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với COVID-19, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong ngày 21/3. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Trong ngày 22/3, Bộ Y tế đã công bố 19 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam là 113 ca. Có 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.

Chi Nguyễn (t/h)