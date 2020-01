Phát hiện nhiều mẩu xương nghi xương người trong vuông tôm ở Cà Mau

Mới đây, theo thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau , người dân trên địa bàn vừa phát hiện nhiểu mẩu xương nghi xương người trong vuông tôm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 phút ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Tôn (ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) đi ra vuông tôm sau nhà, cách khoảng 30 m thì phát hiện có một khúc xương lòi ra trên mặt đất.

Nghi ngờ, ông Tôn lấy khúc xương đó lên, sau đó tiếp tục đào xung quanh thì phát hiện còn nhiều mẩu xương khác nghi là hộp sọ, răng, xương lóng tay và xương ống của người. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Trần Văn Thời đã nhanh chóng có mặt bảo và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Nguồn tin của báo Người Đưa Tin cho biết, qua kiểm tra bước đầu, Công an huyện Trần Văn Thời nghi những mẩu xương phát hiện được là hài cốt người.

Được biết, phần đất phát hiện bộ hài cốt được gia đình ông Tôn mua lại từ cách đây khoảng 26 năm. Theo lời ông Tôn, lúc mua ở đây không có mồ mả, hài cốt. Cách đây khoảng 2 tuần, ông Tôn thuê xáng múc đầm lên để nuôi tôm công nghiệp. Đến hôm 14/1 thì phát hiện ra bộ hài cốt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin.

Your browser does not support HTML5 video.

Sóc Trăng: Phát hiện xương người dưới hố sâu

Xem thêm: Tìm thấy thi thể bé sơ sinh bị bỏ lại trong vườn điều cùng một vài bộ quần áo dính máu

Kiều Đỗ (t/h)