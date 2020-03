Phát hiện ra nhóm máu dễ bị nhiễm COVID-19 hơn

Theo thông tin từ South China Morning Post, mới đây các nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc đã tiến hành lấy mẫu máu của hơn 2000 bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán và Thâm Quyến để so sánh với những người khỏe mạnh bình thường.



Kết quả Kết quả nghiên cứu mới được đăng trên trang Medrxiv.org ngày 11/3 cho thấy, trong số 206 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Vũ Hán thì có đến 85 người thuộc nhóm máu A và 52 người thuộc nhóm máu O. Có thể thấy, những người nhóm máu A có tỷ lệ nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) cao hơn, triệu chứng cũng nặng và rõ ràng hơn. Trong khi đó, những người nhóm máu O lại ít nhiễm bệnh, triệu chứng cũng có phần nhẹ nhàng hơn so với những nhóm máu còn lại.



Dẫn đầu nhóm nghiên cứu - chuyên gia Vương Hành Hoàn tại Trung tâm Y học thực chứng và chuyển đổi tại Bệnh viện Chung Nam thuộc Đại học Vũ Hán cho rằng, những người nhóm máu A có thể cần tăng cường biện pháp bảo vệ, theo dõi cẩn thận và điều trị tích cực hơn nhằm giảm nguy cơ bị lây nhiễm.



Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học và bác sĩ từ các thành phố khắp Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải và Thâm Quyến. Nhóm tác giả cũng cảnh báo đây mới chỉ là nghiên cứu sơ khởi, chưa được bình duyệt nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi áp dụng ngay vào công tác chống dịch.



Thực tế, các nhóm máu được xác định bởi một loại kháng nguyên, một vật liệu trên bề mặt tế bào hồng cầu có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nhà sinh vật học người Áo Karl Landsteiner đã phát hiện ra các nhóm máu chính vào năm 1901, đặt tên chúng lài A, B, AB và O. Phát hiện này cho phép truyền máu an toàn bằng cách kết hợp các nhóm máu ở bệnh nhân.



Người dân sở hữu nhiều nhóm máu khác nhau là điều hết sức bình thường. Ở Hoa Kỳ, khoảng 44% dân số có nhóm máu O, trong khi 41% lại là loại A. Ở Vũ Hán với 11 triệu dân có 32% người dân nhóm máu O và 34% nhóm máu A.



Các nhà khoa học vẫn không chắc chắn làm thế nào mà các nhóm máu khác nhau phát triển các tình trạng bệnh khác nhau, mặc dù một giả thuyết cho rằng chúng là một bộ nhớ di truyền của bệnh dịch. Những người khác cho rằng, các yếu tố môi trường như độ cao, nhiệt độ hoặc độ ẩm có thể đóng vai trò trong sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh của một số nhóm máu nhất định.



Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi nhà chức trách và các cơ sở y tế cân nhắc về sự khác biệt này trong việc lên phương án điều trị cho bệnh nhân COVID-19 . Tuy nhiên, theo bà Cao Doanh Đại, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Huyết học thực nghiệm tại Thiên Tân, dù nghiên cứu mới có thể giúp ích cho y học nhưng người dân không nên quá hoang mang.

Cũng theo bà, mặc dù con số 2.000 bệnh nhân lấy mẫu máu nghiên cứu không phải là nhỏ, nhưng so với tổng số người nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên đến hơn 180.000 người thì vẫn chưa nói lên được hoàn toàn bất cứ điều gì. Một hạn chế khác của nghiên cứu là chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về hiện tượng này, chẳng hạn như sự tương tác phân tử giữa virus và các loại hồng cầu khác nhau.

Thùy Nguyễn (Theo SCMP)