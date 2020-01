Phát hiện thêm 1 nạn nhân trúng đạn tử vong, bị cướp tài sản ở Củ Chi

Tin tức mới nhất ngày 30/1, báo PLO thông tin, Công an huyện Củ Chi đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 30/1, người dân đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP. HCM) thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bất động.





Qua kiểm tra phát hiện, nạn nhân đã tử vong, nguyên nhân do trúng đạn. Ngoài ra, toàn bộ tài sản, tư trang cá nhân trên người đều đã không còn. Bước đầu, công an xác định có thể nạn nhân bị giết để cướp tài sản

Hiện trường vụ án. Ảnh: PLO.

Báo PLO dẫn lại một nguồn tin cho biết, danh tính nạn nhân là Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức). Ban đầu nhận định, vào khoảng 0 giờ 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xa wave theo hướng từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bất ngờ bị một người sử dụng súng bắn chết rồi cướp xe.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thực nghiệm điều tra. Qua kết quả giám định, cảnh sát thu được một vỏ đạn súng quân dụng ở hiện trường.



Lực lượng chức năng nghi ngờ, rất có thể vụ việc này có liên quan đến Lê Quốc Tuấn (Sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Được biết, Tuấn chính là đối tượng xả súng ở sới bạc sáng 29/1 khiến 4 người tử vong tại chỗ và 1 người trọng thương, tử vong sau đó.

Sau khi gây ra trọng án, Tuấn cầm súng AK cướp một chiếc xe máy SH màu đỏ sau đó lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi gây ra trọng án, Tuấn cầm súng AK cướp một chiếc xe máy SH màu đỏ sau đó lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến chiều tối 29/1, Tuấn đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12, cách hiện trường sới bạc nơi diễn ra vụ xả súng khoảng hơn 10 km.



