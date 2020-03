Phát hiện thêm 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 38

Theo Zing , Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phát hiện thêm 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận. Trước đó, vào ngày 10/3 tỉnh vừa phát hiện bệnh nhân số 34 là nữ doanh nhân tên D.T.L.T (51 tuổi, ngụ tại Bình Thuận), người từng tiếp xúc trực tiếp với 14 người, gặp gỡ Hội doanh nhân và phòng công chứng trước khi vào viện. Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly những người đã tiếp xúc với bệnh nhân số 34 và lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteru Nha Trang để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm có 3 bệnh nhân dương tính với virus corona , cụ thể như sau:

Bệnh nhân thứ 36 là nữ giới, 64 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận là giúp việc cho bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân thứ 37 là nữ giới, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận và là nhân viên của bệnh nhân thứ 34.

Bệnh nhân thứ 38 là nữ giới, 28 tuổi, quê TP Phan Thiết, Bình thuận, là con dâu của bệnh nhân số 34.

Hiện cả 3 bệnh nhân đều có biểu hiện sốt, hiện đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, bệnh nhân thứ 34 có tiền sử dịch tễ đi qua nhiều nước trước khi trở về Việt Nam vào ngày 2/3. Bệnh nhân đã khởi hành từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) rồi bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar. Sáng 2/3, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đến 5/3, bệnh nhân có biểu hiệu sốt, đau họng và nhập viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vào ngày 9/3, được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng chú ý khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Người dân cầu đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng thoáng khí, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2m. Đồng thời, người có biểu hiện trên cần chủ động gọi cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn hoặc đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính với COVID-19 , trong đó có 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Chi Nguyễn (t/h)