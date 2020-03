Thêm 5 người mắc COVID-19, 1 ca liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha

Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ngày 26/3, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc nâng tổng số người bệnh được phát hiện 153.

Trong số 5 ca mới nhất có 2 người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21/3 tới 23/3/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.



3 ca còn lại bị lây nhiễm từ bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ở quán bar Buddha.

là nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức. Ngày 23/3/2020, bệnh nhân đáp chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines, số ghế 55C (cùng với mẹ, 68 tuổi, ngồi ghế 55A) về tới sân bay Vân Đồn. Thời điểm nhập cảnh, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi

Tiếp tục có thêm các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam được phát hiện mắc COVID-19



BN150 là nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 13/3/2020, bệnh nhân cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam, có quá cảnh tại Đài Loan - Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không EVA Air, số hiệu BR395, số ghế 2D, 2K.



Sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bệnh nhân về nhà và từ ngày 14-18/3/2020 có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể, ngày 14/3 bệnh nhân tổ chức tiệc tại nhà (4 người dự), ngày 15/3 bệnh nhân đi ăn ở quán bún Gánh (đường Hàn Thuyên). Đến ngày 16/3 họp công ty Transimex (24 người) và dự tiệc ở Hoa viên Tri kỷ cùng ngày, ngày 18/3 gặp bạn bè tại huyện Nhà Bè và đi khám tại Family Medical (số 34, Lê Duẩn). Tại đây, bệnh nhân được tư vấn khám Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM, được chuyển cách ly tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.



Đến ngày 23/3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

BN151 là nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.



Bệnh nhân là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN124. Cả hai cùng đi làm mỗi ngày trên xe ô tô (có lái xe riêng), chung lịch trình tới 2 chi nhánh công ty và mua cà phê tại quán Starbucks (Quận 2). Ngoài ra, bệnh nhân đi tới một số nơi: quán ăn (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), siêu thị An Phú, nhà máy Huệ Phong (quận Gò Vấp, TP. HCM).



Ngày 23/3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần BN124 và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Khu C - Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi.

BN152 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với BN127 (nam nhân viên quán Bar Buddha). Người chị gái này làm việc tại công ty Formica - tầng 3, tòa nhà 414 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.

Quán Bar Buddha ở quận 2, TP.HCM trở thành một ổ dịch COVID-19



Từ ngày 10-14/3, bệnh nhân đi làm giờ hành chính và có tiếp xúc gần với 4 đồng nghiệp. Ngày 19/3, có tiếp xúc với một đối tác tại công ty. Từ ngày 15-18/3, bệnh nhân có đi một số nơi và tiếp xúc một số người như đến nhà cha mẹ tại Quận Tân Bình ngày 15/3, ăn trưa cùng 2 bạn tại nhà hàng chay Sen (Quận 1) ngày 17/3, tiếp xúc gần với một người giao hàng ngày 18/3.



Ngày 20/3, khi biết tin quán Bar Buddha - nơi em trai làm việc có ca bệnh COVID-19, bệnh nhân nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và được Trạm Y tế phường tiếp cận, theo dõi. Ngày 23/3, bệnh nhân được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Công ty nơi bệnh nhân làm việc tạm ngưng hoạt động.



BN153 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN772, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ở chung phòng với ca số 143 và 02 người khác.

Ngày 23/3 sau khi xác định ca số 143 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân và 02 người bạn chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi và lấy mẫu. Hiện chưa ghi nhận có tiền sử bệnh lý gì.

