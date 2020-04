Phát hiện thi thể bị cứa cổ, nghi giết người cướp tài sản tại TP Hồ Chí Minh

Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh, truy tìm thủ phạm vụ thi thể bị cứa cổ được phát hiện bên đường.

Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể bị cứa cổ nghi giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào tối 24/4, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường bên đường bờ kênh thuộc địa bàn ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Nạn nhân mặc áo ngắn tay màu trắng, quần nâu, đi dép tổ ong, khoảng 40 tuổi.

Theo PLO, nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một nón bảo hiểm màu xanh sọc trắng dính máu, một con dao Thái Lan màu vàng, dài khoảng 20cm, bị cong và dính máu. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thương ở cổ cùng nhiều vết thương khác ở vùng ngực và sườn.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 16h40 cùng ngày, nạn nhân đi xe máy chở theo một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi từ đường Trần Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú. Đến đoạn đất trống đường nội bộ tổ 3 (ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì cả hai bỗng dừng xe lại và xảy ra xô xát. Thanh niên ngồi sau đã lấy xe máy của nạn nhân và đi khỏi hiện trường theo hướng đường Trần Văn Giàu. Nạn nhân đuổi theo một đoạn nhưng đột ngột ngã xuống đường. Sau đó nạn nhân được người dân địa phương phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra theo hướng nạn nhân là tài xế và người ngồi sau đã giết người , cướp tài sản. Chưa rõ danh tính của nạn nhân và nghi phạm, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh danh tính, truy tìm thủ phạm. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể con gái bị sát hại, cướp của ngay tại nhà

Xem thêm: Kỳ án xác chết không đầu dưới taluy hé lộ tội ác của 3 kẻ ác quỷ giết người vì 1 triệu đồng

Chi Nguyễn (t/h)