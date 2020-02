Tìm ra danh tính thi thể cháy đen, nồng nặc mùi xăng bên đường ở Lâm Đồng

Mới đây, theo thông tin từ Công an TP. Bảo Lộc ( Lâm Đồng ), người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể cháy đen, nồng nặc mùi xăng.

Cụ thể, sáng sớm 20/2, một số người dân sinh sống ở hẻm 145 đường Trần Phú, tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc bất ngờ nhìn thấy một thi thể người đã cháy đen, nằm trên đám đất trống bên lề đường của con hẻm.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Công an phường Lộc Sơn, Công an TP. Bảo Lộc và Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nơi phát hiện thi thể cháy đen, nồng nặc mùi xăng. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, tại hiện trường sự việc có mùi xăng nồng nặc, thi thể nạn nhân đã cháy đen gây khó khăn trong công tác xác định danh tính.

Tuy nhiên, sau đó đã có người dân sinh sống tại phường Lộc Sơn tới làm việc với cơ quan công an, nhận là thân nhân của người xấu số.

Qua đó, thi thể cháy đen bên lề đường được xác định là Bùi Đăng Kh. (36 tuổi, trú tổ dân phố 6, phường Lộc Sơn).

Hiện nơi tìm thấy thi thể nạn nhân vẫn đang được phong tỏa, lực lượng pháp y đang triển khai công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc:

Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Công an TP.HCM

Kiều Đỗ (t/h)