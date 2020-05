Phát hiện thi thể nam giới trên nóc xe khách tại khu đô thị Nam Thăng Long, nghi rơi từ tầng cao

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12/5, những người dân sinh sống tại khu chung cư CT13B khu đô thị Nam Thăng Long trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên nóc xe khách đang đỗ dưới chân tòa nhà này.

Clip người dân phát hiện thi thể trên nóc xe khách

Theo hình ảnh ghi lại được, thi thể nạn nhân nam giới mặc áo đỏ, quần bò ngắn màu xanh. Ban đầu xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 40 tuổi) tử vong do rơi từ tầng cao từ chung cư xuống. Nạn nhân nằm trên nóc xe khách mang biển kiểm soát 29B-199.XX.

Toàn cảnh khu vực trước tòa CT13B khu đô thị Nam Thăng Long

Ngay sau khi phát hiện, người dân nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Trước đó ngày 13/4, nhiều người dân tận mắt chứng kiến một người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống mặt đất tại khu vực siêu thị Big C, phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) thuộc tòa nhà Hồ Gươm Plaza.

Cận cảnh thi thể trên nóc xe khách

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 16h chiều, họ thấy một người phụ nữ rơi từ tầng cao tòa nhà xuống khu vực ngõ 102 đường Trần Phú, trúng vào đầu chiếc xe ô tô Camry đang đỗ tại đây. Do cú va chạm quá mạnh, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hà Ly (t/h)