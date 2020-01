Phát hiện thi thể nam thanh niên bên cạnh chiếc xe máy, nghi bị sát hại ngày mùng 4 Tết

Trưa 28/1 tức mùng 4 Tết Nguyên đán, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một thanh niên gục chết cạnh xe máy với nhiều vết thương.

Thi thể nam thanh niên và chiếc xe máy tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, sáng cùng ngày một số người dân đi ngang qua bãi đất trống cạnh bờ hồ (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì thấy một nam thanh niên nằm bất động cạnh xe máy. Người dân đánh tiếng không thưa, khi lại gần kiểm tra thì phát hiện người này đã chết nên trình báo cơ quan công an.



Hiện trường vụ việc là bãi đất trống vắng người qua lại gần khu công nghiệp. Nạn nhân mặc quần jean, áo sơ mi màu đỏ, đội nón vải màu cam. Bên cạnh chiếc xe máy hiệu wave đã cũ màu xanh thẫm mang biển số Bình Dương vẫn còn nguyên tại hiện trường.

Khu vực bãi đất trống phát hiện thi thể

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng cổ, nghi bị vật sắc nhọn gây ra.

Theo lời một nhân chứng cung cấp cho lực lượng chức năng, vào chiều 27/1 tức mùng 3 Tết, nạn nhân mượn xe máy của một người bạn để đi chơi, sau đó thì mất liên lạc. Đến sáng nay người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác định danh tính nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

